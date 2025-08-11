인천서 광복 80주년 경축행사 다채…음악극·개항장 스탬프 투어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시가 광복 80주년을 맞아 오는 15일 오전 10시 아트센터인천 콘서트홀에서 경축행사를 연다.

행사는 인천의 독립운동 역사를 되새기고 시민의 자긍심을 높이기 위해 경축식, 경축공연, 부대행사, 연계행사 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

경축식에는 독립유공자 유족, 보훈단체장, 지역 국회의원, 기관·단체장, 지방의원과 시민 등 1200여명이 참석해 선열들의 숭고한 나라 사랑 정신을 계승하고 광복의 의미를 되새길 예정이다.

독립유공자 후손이 참여하는 창작 판소리 공연을 시작으로 이완석 대한광복회 인천지부장의 기념사, 독립유공자 포상, 유정복 인천시장의 경축사, 광복절 노래 제창과 만세 삼창 순으로 진행된다.

경축공연으로는 시립소년소녀합창단이 선보이는 음악극 '인천! 해방둥이'가 펼쳐진다. 이 공연은 현재 리모델링 중인 문화예술회관의 재개관을 기념해 준비 중이며, 광복절 경축행사에 처음 선보인다.

또 부대행사로 대형 태극기와 우리나라 지도에 소망 쓰기, 독립운동가 어록 멋 글씨(calligraphy)와 낭독대회, 독립투사 감옥 체험, 주먹밥과 미숫가루를 통한 독립군 체험, 광복절 기념 열쇠고리 만들기, 역사 퀴즈, 무궁화 묘목 나눔 등 다양한 프로그램이 마련된다.

아울러 광복 80주년을 기념해 다양한 연계 행사도 선보인다. 정부가 추진하는 광복주간(8월 11~17일) 동안 '한국관광 100선'에 선정된 광복 관련 관광지를 방문하고 인증하는 행사에 더해 인천시는 오는 24일까지 개항장 스탬프 투어를 운영한다. 개항장은 우리나라 근대사의 출발지로서 독립운동, 광복과 깊은 연관이 있다.

방문객들은 '인천e지' 앱을 설치한 뒤 제물포구락부, 대불호텔, 자유공원, 청일조계지 계단, 인천관광안내소 등 주요 관광지를 탐방할 수 있다. 참여자에게는 5000원 상당의 쿠폰이 제공된다.

또 오는 13일에는 인천문화예술회관 소공연장에서 전통 예술과 공연이 어우러진 '인천아리랑 연가' 연희판놀음 무대가 펼쳐진다. 사자탈춤 '벽사진경', 설장고 시나위 '풍년의 꿈', 줄타기 '줄 위의 광대', 인천의 노래와 인천아리랑, 풍물판굿 등 다채로운 전통 연희가 관객을 찾아 광복절의 의미를 더욱 깊게 전한다.





이 밖에 시청 애뜰광장에는 바람개비 모양의 소형 태극기가 설치되며, 오는 21일까지 나라꽃 무궁화를 전시한다. 인천시 누리집 내 '온라인 광복절'에서는 일제 감시 대상이던 인천 독립운동가 소개와 함께 가로등 현수기 게시를 진행한다.





