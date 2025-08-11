동화약품, 차(茶) 형태 감기약 '판콜에이치' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

천연 유자향 적용…복약 순응도 高

동화약품이 차 형태로 마시는 종합감기약 '판콜에이치'를 출시한다고 11일 밝혔다.

다양한 감기 증상에 효과적인 다섯 가지 성분을 함유한 판콜에이치는 ▲오한·발열 ▲콧물·코막힘 ▲인후통·가래 등을 한번에 해결하는 제품이다. 특히 비타민 B2(리보플라빈)는 감기 전후 면역력 유지에도 도움을 주는 것으로 알려졌다.

판콜에이치는 따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 제품이다. 감기 환자에게 권장되는 충분한 수분 섭취를 통해 감기 증상 회복을 돕는다. 한국인이 선호하는 천연 유자향을 적용해 복약 순응도를 높였으며, 개별 스틱 포장으로 휴대와 복용 모두 간편하다.

동화약품 관계자는 "기존 감기약 대비 성분, 복용법, 맛에서 모두 차별화된 판콜에이치는 감기약 시장에서 새로운 선택지가 될 것"이라며 "감기 증상 완화는 물론, 복약 경험까지 개선한 제품으로 소비자 만족도가 높을 것으로 기대된다"고 했다.





한편 동화약품의 '판콜'은 1968년 출시된 종합감기약이다. 대표 제품인 판콜에스는 약국 감기약 부문에서 2년 연속 판매 1위를 기록하고 있다. 이번에 출시된 신제품 '판콜에이치'는 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

