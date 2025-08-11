부산시, 신임 부산시의료원장에 이세용 씨 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30여년 공공·민간의료기관 경력 전문의료인

부산시가 제19대 부산광역시의료원 원장에 이세용 전 산부인과 진료과장을 임명했다. 임기는 11일부터 3년간이다.

이세용 신임 원장은 부산의료원에서 21년간 근무하며 진료와 병원 경영을 함께했다. 진료처장 재임 시절에는 병원 운영에도 참여했으며 이후 민간의료기관에서 경력을 쌓아왔다.

이 원장은 의료계 전반의 경험과 공공의료 철학으로 부산의료원이 직면한 경영난과 의료진 수급 문제 해결에 나설 예정이다. 지난 7월 30일 부산시의회 인사청문회에서 그는 경영 능력과 정책 수행력, 향후 비전 검증을 거쳐 '적격' 판정을 받았다.

이 원장은 "공공의료는 민간이 감당하기 어려운 영역을 책임지는 것"이라며 "부산의료원을 중증·응급·필수 의료를 책임지는 '급성기 중심 병원'으로 정체성을 확립하고 의료 수준 회복을 최우선 과제로 삼아 시민이 먼저 찾는 병원을 만들겠다"고 말했다.





박형준 부산시장은 "부산의료원은 공공 보건의료 강화, 취약계층 진료 지원, 감염병 예방과 대응 등에서 핵심 역할을 해왔다"며 "시민의 생명과 건강을 지킬 공공의료기관의 수장으로 사명감과 책임감을 가지고 임해달라"고 당부했다.

제19대 부산의료원 이세용 원장.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

