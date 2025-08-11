하나카드, 소비쿠폰 사용가능 가맹점 조회서비스 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"지도로 쿠폰 쓸 수 있는 생활밀착 매장확인"

하나카드는 하나페이 애플리케이션으로 정부 민생회복 소비쿠폰 사용가능 생활밀착형 가맹점을 지도로 보는 신규 서비스를 오픈했다고 11일 밝혔다.

서비스는 하나페이의 위치 기반 인공지능(AI) 맞춤형 서비스 일환으로, 현재 운영 중인 'AI맛집' 추천 서비스에 이어 사용자 위치와 소비데이터를 활용한 생활 편의 기능을 확대 적용한 것이다.

손님은 하나페이 앱 내 민생회복 소비쿠폰 사용 매장 조회 메뉴를 통해 현재 위치 중심으로 소비쿠폰을 쓸 수 있는 생활밀착형 매장을 지도에서 바로 확인할 수 있다. 매장 상호, 주소, 거리 등 정보를 함께 확인할 수 있다.





하나카드 관계자는 "하나페이는 AI맛집, 소비브리핑, 재무상태진단 등 데이터 기반 생활밀착형 서비스를 확대하고 있다"며 "이번 서비스도 손님의 소비를 똑똑하게 도와주는 하나페이의 방향성을 반영한 사례"라고 설명했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

