익산시 '고구마 모짜렐라 버거·머핀' 인기몰이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출시 한달간 240만개 판매량 기록

전북 익산시가 한국맥도날드와 협업한 '익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀'이 고객들에게 인기몰이하고 있다.

11일 시에 따르면 출시 한 달간 240만개 판매량을 기록한 이번 성과는 지역 농산물과 세계적 외식 기업의 만남이 만들어낸 모범적인 협력 사례로, 전국적인 홍보 효과와 함께 지역 농산물의 실질적 소비를 견인했다.

익산시가 한국맥도날드와 협업한 '익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀'이 고객들에게 인기몰이하고 있다. 익산시 제공

AD

'익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀'은 맥도날드 한국의 맛 캠페인의 다섯 번째 메뉴다. 부드럽고 달콤한 익산 고구마에 고소한 모짜렐라 치즈와 매콤한 할라피뇨 마요소스를 더한 독창적인 맛이 특징이다.

이번 프로젝트에는 ▲익산시 ▲한국맥도날드 ▲탑마루 경영체 3곳(삼기농협, (유)고구마사랑, 익산원협)이 긴밀히 협력했다. 총 200톤의 익산산 고구마가 투입됐으며, 삼기농협이 적극 협력해 전체 물량의 53%를 공급했다. (유)고구마사랑은 5월까지 꾸준히 원료를 제공해 생산 차질을 막는 등 각 경영체의 역할이 빛났다.

시는 이번 판매 기간 고향사랑기부제 이벤트를 열어 10만원 이상 기부자에게 '익산 고구마 모짜렐라 버거 세트' 모바일 쿠폰을 증정했다. 그 결과 약 2억원의 기부금이 모였다. 온라인과 사회관계망서비스(SNS)에서도 '익산 고구마가 자랑스럽다', '지역 농산물을 알린 좋은 사례' 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

시는 이번 성과를 계기로 고구마 공급 물량과 유통망 확대에 박차를 가할 계획이다. 대형마트와 온라인 장터 등 유통 채널과의 협력을 강화하고, 햄버거 등 상품 재출시를 위한 노력도 이어간다.





AD

정헌율 시장은 "익산 고구마 모짜렐라 버거와 머핀에 보내주신 성원에 감사드린다"며 "앞으로도 익산 농산물을 활용한 다양한 제품을 선보여 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>