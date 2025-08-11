교보증권, 한국전력 기초자산 월지급식 ELB 공모

교보증권은 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 13일까지 공모한다고 11일 밝혔다.
이번에 공모하는 ELB 407회는 3년 만기 하이파이브 원금지급형 월지급식 상품이다.
매월 수익평가일에 기초자산 월수익평가가격이 최초 기준가의 85% 이상이면 월마다 세전 0.335%(연 4.02%)의 수익을 제공한다. 월수익평가일에 최초 기준가의 85% 미만이면 해당 월에는 수익이 지급되지 않는다.
또한 6개월마다 조기상환 기회가 부여되며 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초 기준가의 102% 이상일 경우 원금을 지급하고 조기상환된다. 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초 기준가의 102% 미만 시에도 원금이 지급되며 단 중도상환 시에는 원금손실이 발생할 수 있다.
최소 청약금액은 100만원 이상, 10만원 단위로 가입 가능하며 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 모바일트레딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
