대동, 말하면 알아서 움직이는 운반로봇 공개

국내 최초 ‘AI기반 음성인식 운반로봇’ 공개

대동로보틱스가 말하고 이해하며 알아서 움직이는 운반로봇 개발에 본격 착수했다.

대동그룹의 인공지능(AI) 로봇 전문기업 대동로보틱스는 음성인식·제어 기술을 적용한 차세대 운반로봇의 필드테스트 영상을 공개하며, 자율주행 기술을 넘어선 로봇 고도화에 나섰다고 11일 밝혔다.

이 모델은 대동로보틱스가 지난달 출시한 자율주행 운반로봇에서 한층 더 고도화된 모델이다. 내년 출시를 목표로 지난달부터 사과 농장 등에서 필드 테스트를 시작했다. 음성인식과 대형언어모델(LLM) 기술을 결합해 사용자의 자연어 속 맥락과 의도를 파악하고, 스스로 작업을 수행한다. 이를 통해 작업자는 쉽고 편하게 음성으로 지정 목적지까지 자율주행과 특정 작업자 추종 등 핵심 기능을 지시할 수 있다.

또 비전언어동작(VLA) 기능으로 로봇이 카메라로 주변 환경을 인식하고 음성 명령의 의미를 함께 이해해, '트럭 옆에 대기해줘'와 같은 지시에도 정확하게 반응할 수 있다. LLM 기반으로 로봇과 자연스러운 일상 대화도 가능하다. 날씨, 작물 재배법, 병해충 정보 등 작업자는 필요한 농업 정보를 로봇과의 대화를 통해 손쉽게 확인할 수 있다.

대동로보틱스 측은 음성인식 로봇이 복잡한 조작 없이 음성으로 제어가 가능해, 첨단 기기 사용을 어려워하는 고령화 된 농촌 현장에서 최적화된 농업 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 현재 다중 로봇 연동 기능도 개발하고 있으며, 이 기능으로 여러 대의 로봇이 협력해 작물 운반이나 장비 이송 등의 작업을 효율적으로 분담할 수 있게 될 전망이다. 또한 그룹의 AI 회사 대동애그테크, 대동에이아이랩과의 기술 협력으로 데이터 AI 분석 작업, 로봇 원격 운영 등 로봇 운영 고도화를 꾀할 방침이다.





여준구 대동로보틱스 대표는 "운반 로봇의 고도화뿐만 아니라 방제, 제초, 수확 등 농업 분야에 필요한 AI 기반의 로봇 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "이를 통해 대동그룹이 농업 분야의 글로벌 AI 로봇 기업으로 도약하는 데 일조하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

