김철환·소남호, 2025년 8월 '대한민국 엔지니어상' 수상

김철환 LG전자㈜ 연구위원, 세계 최초 하부압축 스크롤 컴프레서 개발

소남호 ㈜에이텍모빌리티 이사, 비접촉 교통 요금 결제 기술 개발

과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 2025년 8월 대한민국 엔지니어상 수상자로 김철환 LG전자㈜ 연구위원과 소남호 ㈜에이텍모빌리티 이사를 선정했다고 11일 밝혔다.

대한민국 엔지니어상은 매월 대기업과 중소기업 엔지니어를 각 1명씩 선정, 과기정통부 장관상과 상금 500만원을 수여한다.

김철환 LG전자 연구위원(왼쪽)과 소남호 에이텍모빌리티 이사. 과기정통부 제공

김철환 LG전자㈜ 연구위원은 세계 최초로 하부압축 스크롤 압축기(컴프레서)를 개발했다. 친환경 냉매를 사용한 고성능 히트펌프를 상용화해 냉동공조 분야의 국가 기술 경쟁력을 강화한 공로를 인정받았다.

김 연구위원은 기존 스크롤 압축기의 장점인 고효율·저소음과 로타리 압축기의 단순구조를 결합해 고효율과 저원가를 동시에 구현했다. 또, 친환경 자연 냉매(Propane)를 적용한 히팅 압축기를 개발해 극한의 추위(-30℃)에서도 보일러 수준의 온수(70℃) 공급이 가능하게 했다.

김 연구위원은 "우리나라가 글로벌 냉동공조 산업을 선도해 나갈 수 있도록 세계 최고 수준의 친환경 기술을 꾸준히 개발하겠다"라고 수상소감을 밝혔다.

소남호 ㈜에이텍모빌리티 이사는 태그리스 게이트(비접촉 교통 요금 결제) 기술을 개발하고 역무 자동화 시스템 및 버스 승차권 무인 발매 시스템을 구축, 대중교통 시스템 고도화 및 혁신에 기여한 공로를 인정받았다.

출퇴근 등 혼잡 시간대는 승객의 요금 결제(교통카드 접촉)로 인한 구간 지체와 그에 따른 안전사고 발생 우려도 높다. 또, 교통약자나 짐을 든 승객은 승차권 발매와 게이트 이용 시 요금 결제에 불편을 겪게 된다.

소 이사는 딥러닝 기반의 저전력 블루투스(BLE) 통신 기술을 이용해 좁은 공간에서도 승객이 소지한 스마트폰의 수신 강도(RSSI) 값이 왜곡·누락 없이 전달될 수 있는 비접촉 교통요금 결제 기술을 개발했다. 수도권을 제외한 대구·경북 지역의 광역 환승 시스템을 구축하는 등 향상된 교통 서비스로 시민의 편익 증진에 기여하고 있다.





소 이사는 "함께한 동료들, 항상 응원해 준 가족, 믿고 맡겨준 회사 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"면서 "앞으로도 좋은 소프트웨어를 지속 개발해 사회에 도움이 되고 싶다"라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

