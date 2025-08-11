'조국 사면' 국무회의 앞두고 조국혁신당은 기대감↑

김선민 "차분히 기다리겠다"

특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표의 이름이 포함된 것으로 알려지면서 이를 논의하는 임시국무회의를 앞두고 조국혁신당의 기대감이 높아지고 있다.

11일 오전 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 최고위원회의 이후 김선민 당대표 직무대행은 기자들과 만나 '조국 전 대표의 사면 결과에 대해 어떻게 예상하느냐'는 질문에 "차분히 기다려보겠다"고 밝혔다. 이날 오후 이재명 대통령은 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 등에 관한 안건을 심의·의결하는 임시 국무회의를 연다. 회의에서는 조국 전 조국혁신당 대표를 광복절 특사로 사면·복권할지 최종 결론을 내릴 것으로 알려졌다. 조국혁신당은 사면 여부와 관계없이 결과 발표 이후 입장을 낼 예정이다.

조국혁신당이 조 전 대표 주도로 창당된만큼 조 전 대표의 사면에 대한 당 구성원들의 기대감도 고조되고 있다. 정춘생 조국혁신당 정책위의장은 본지와의 통화에서 "현재 흐름으로 봐선 (사면이) 희망적이지만 우리도 직접 통보를 받진 않았기 때문에 지켜보고 있다"며 "개인적으로는 사면이 안 될 거라고는 생각하고 있지 않다"고 했다. 백선희 조국혁신당 의원 역시 "국무회의가 하루 앞당겨지면서 많은 관심을 가지고 있다"며 "이재명 정부가 국민통합, 사법개혁을 중요한 아젠다로 뽑고 있는 걸로 알고 있는데, 사법 개혁을 위해 윤석열 정권에서 희생된 분들을 제자리로 돌리는 것이 필요하다고 생각한다"고 전했다.

조국혁신당은 조 전 대표가 복귀한다면 새로운 당의 비전을 모색하겠다는 방침이다. 서왕진 조국혁신당 원내대표는 라디오 KBS 전격시사에서 "창당 당시 검찰독재를 조기종식한다는 것을 표방했는데, 그 관점에서 보면 내란종식과 검찰개혁이 눈앞에 있기 때문에 한단계 과제는 완료했다"며 "당 차원에서도 2단계로 넘어가야 하는 시점이기 때문에 조 전 대표의 복귀는 빠르면 빠를수록 좋다"고 했다. 이어 더불어민주당과의 합당 가능성에 대해선 "창당 이래 한 번도 검토한 적 없다"고 선을 그었다.

황운하 조국혁신당 의원도 "구심점이 생기면 지방선거 인재 영입 등 당 지휘도 활발해져 분위기도 전환될 것으로 보인다"고 기대했다.





다만 최근 여론조사 결과에 따르면 조 전 대표의 사면에 대한 찬반이 반반으로 나뉘는 형상이다. 이에 대해 윤재관 조국혁신당 수석대변인은 "국민들의 판단을 겸허하게 수용하는 게 정당의 역할이기에 논평 드릴 사안은 아니라고 생각한다"면서도 "다만 반대를 하신 분도 소위 말하는 조국 사태와 관련해 부부가 각각 4년, 2년형을 받고 자녀는 의사 면허를 박탈당한 데 대한 국가 사법 시스템의 문제점에 대해서는 잘못됐다고 많이들 생각하고 계신다"고 했다.





