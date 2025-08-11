산청군, 집중호우 피해복구 합동설계단 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

47일간 2353억원 규모 복구 사업 추진



경남 산청군은 지난 7월 16일부터 이어진 극한 호우로 오는 11일부터 9월 26일까지 47일간 합동설계단을 운영한다.

이번 합동설계단 운영으로 국도비 확보 시점에 맞춰 복구 사업을 체계적이고 신속하게 추진할 방침이다. 복구 규모는 총 634건, 2353억원에 이른다.

산청군청 표지석.

합동설계단은 피해 시설에 대한 측량과 실시설계, 편입 부지 협의, 사업 발주 등 복구 전 과정을 직접 수행한다. 특히 자체적으로 합동 설계 단을 운영함으로써 실질적이고 지속 가능한 복구 방안을 마련할 계획이다.

조사·측량 단계부터 지역주민 대표 및 관련자(이장, 지도자, 피해 농가, 토지주)와 현장을 방문해 의견을 수렴할 방침이다. 이로 인해 조사와 측량, 실시설계에 필요한 비용 약 12억원의 예산 절감 효과도 기대하고 있다.





이승화 군수는 "합동설계란 운영을 통해 공공시설의 기능을 조속히 회복하고 지역 주민들의 불편을 신속히 해소하겠다"며 "2026년 우기 전까지 복구 사업을 마무리해 재해 예방에도 완벽히 할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

