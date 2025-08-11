"사업장 안전불감증 해소"…광주경총, 기업 안전관리 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주경영자총협회는 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 '공동안전관리자 지원사업'으로 50인 미만 사업장에 대한 안전불감증 해소 활동에 나서고 있다고 11일 밝혔다.

올해로 2년째 참여 중인 본 사업은 안전관리 인력이 부족한 중소기업을 대상으로 안전전문가(공동안전관리자) 3명을 파견해 진행된다. 1단계 기반구축, 2단계 현장 안착, 3단계 안전관리 체계 구축을 지원하는 것이 목적으로 현장 중심의 산업 안전 예방을 병행하고 있다.

광주경영자총협회는 지난해 사업 수행 경험을 바탕으로 올해는 보다 현장 밀착형 점검과 맞춤형 컨설팅을 강화해 평동산업단지 등 30개 기업의 안전관리 실효성을 높이는 데 주력하고 있다.

이번 사업은 ▲산업단지 밀집 지역 내 고위험 업종 대상 집중 관리 ▲안전관리 사각지대 발굴·개선 ▲안전관리 역량 강화를 위한 지속적 교육·컨설팅 제공 등을 통해 지역 내 산업재해 예방 기반을 보다 체계적으로 마련할 계획이다.

공동안전관리자 지원사업은 인력·예산 부족·전문성 부족 등 안전보건관리 여력이 부족한 소규모 기업들이 지역·업종별 협·단체를 통해 공동으로 안전보건 관리체계를 구축할 수 있도록 지원하는 사업이다.





양진석 광주경총 회장은 "이번 사업을 통해 광주지역 중소기업의 안전관리 수준을 한층 끌어올리고 안전하고 건강한 일터 조성을 위한 민간·정부 간 협력 모델을 지속 발전시키겠다"며 "안전보건 관리체계 구축과 실행을 기업이 스스로 수행할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





