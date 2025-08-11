충남문화관광재단·슬로바키아 대사관, 문화·관광 교류 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 CN갤러리서 전략적 동반자 관계 기반 협력 약속…충남·슬로바키아 작가 10인 현대미술 대화



충남문화관광재단이 주한 슬로바키아대사관과 손잡고 문화·관광 분야 교류를 확대한다.

재단은 지난 7일 서울 종로구 충남문화예술 서울전시장(CN갤러리)에서 마렉 레포브스키(Marek Repovsk) 주한 슬로바키아 대사와 '문화·관광 교류협력 선언식'을 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 선언은 양국 간 전략적 동반자 관계와 상호 존중을 바탕으로 ▲문화·예술 교류 장려 ▲문화·관광 융합 콘텐츠 개발 지원 ▲지속 가능한 협력 체계 구축 등을 위해 이뤄졌다.

이밖에도 이날 국제문화교류 기획전시 '공명(Resonance)'개막식도 열렸다. 충남창작스튜디오 2기 입주작가 8명과 슬로바키아 작가 2명이 참여해 미디어·조각·설치·회화 등 다양한 현대미술 작품을 선보인다.

전시는 서로 다른 문화와 역사가 현대미술이라는 공통 언어로 소통하는 과정을 보여주며, 충남 예술인의 국제무대 진출 가능성도 모색한다.





이기진 대표이사는 "이번 선언과 전시를 통해 충남의 우수한 예술을 세계에 알리고, 2025-2026 충남방문의 해를 맞아 국제 홍보와 협력을 강화하겠다"고 말했다.





