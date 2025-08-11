이브자리, 온라인 전용 브랜드 '온-이브자리' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객 접점 확대 및 자사몰 성장세 가속화

양모패드 라인업 3종 신제품 출시

이브자리가 자사몰에서만 만나볼 수 있는 온라인 전용 브랜드 '온-이브자리(ON-EVEZARY)'를 론칭했다고 11일 밝혔다.

이브자리는 "다양한 라이프스타일을 지닌 고객층과의 접점을 확대하고, 자사몰의 성장세를 더욱 가속하기 위해 론칭했다"며 "자사몰에 축적된 데이터를 빠르고 정밀하게 분석해 1인 가구, 신혼부부 등 세부 타깃에 맞춘 상품 구성으로 라인업을 단계적으로 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

온-이브자리 베이직 양모패드. 이브자리

이브자리는 2019년 11월 자사몰 '이브자리몰'을 선보인 이후 온라인과 대리점을 연결하는 O2O(온라인·오프라인 간 거래) 구조를 구축했다. 이번 온-이브자리 론칭을 통해 자사몰 유입을 늘리는 동시에 브랜드의 판매 데이터를 대리점과 연계해 재고 운영, 수요 예측 등에 활용함으로써 온·오프라인 간의 시너지도 극대화할 계획이다.

온-이브자리의 신제품도 출시됐다. '베이직 양모패드' '스탠다드 양모패드' '프리미엄 양털패드' 등 양모 소재 침대패드 3종이다. 3종 모두 흡습성과 건조 기능이 우수한 천연 양모 고유의 특성으로 열대야와 장마철에도 쾌적한 수면을 도와준다. 또 세탁과 건조가 용이한 워셔블 기능을 적용한 제품으로 간편한 관리가 가능하다.





오영대 이브자리 이커머스사업부 부본부장은 "이번 온-이브자리 론칭은 자사몰 데이터를 기반으로 다양한 고객의 수면 니즈를 보다 세분화해 충족시키기 위한 전략적인 시도"라며 "온라인 전용 브랜드의 강점을 살려 제품 라인업을 지속 확대해 나가는 한편, 자사몰과 대리점과의 연결 구조를 통해 온·오프라인 시너지도 함께 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

