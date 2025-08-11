포스코퓨처엠, 中 CNGR과 ESS용 LFP 양극재 사업 추진

CNGR과 LFP 양극재 사업추진 MOU
생산시설 구축, 공동 마케팅 등 추진
기존 삼원계 하이니켈 양극재 외에도
LMR, LFP까지 포트폴리오 다각화
포스코퓨처엠이 중국 중웨이(CNGR)와 리튬인산철(LFP) 양극재 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 MOU에는 CNGR의 한국 자회사 피노(FINO)도 참여하며, 세 회사는 협약에 따라 에너지저장장치(ESS)용 LFP 양극재 생산시설 구축과 공동 마케팅 등 다양한 방안에 대해 협력할 예정이다.
포스코퓨처엠은 2023년 CNGR과 전구체 생산에 협력하는 합작투자계약(JV)을 체결하고 이듬해 씨앤피신소재테크놀로지를 설립한 바 있다. 씨앤피신소재테크놀로지의 지분은 CNGR이 51%, 피노 29%, 포스코퓨처엠 20%다. 이번 MOU는 기존 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지에서 전구체 생산 외에 LFP 양극재까지 협력 범위 확대를 추진하는 것으로 빠르게 사업 검토를 진행할 계획이다.
LFP 배터리는 니켈코발트망간(NCM) 등 삼원계 배터리와 비교해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점으로 최근 ESS, 엔트리급 전기차 등 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있다. 특히 ESS는 전기차 대비 공간·출력 요건이 까다롭지 않고 긴 수명이 필요해 최근 LFP 배터리에 대한 선호도가 더욱 높아지고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 기준 LFP 배터리가 글로벌 ESS 시장에서 약 80%의 점유율을 차지하고 있다.
포스코퓨처엠은 양극재 제품 포트폴리오를 다각화해 변화하는 고객 니즈에 더욱 적극적으로 대응하고 있다. 포스코퓨처엠은 프리미엄급 전기차용 하이니켈 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA)과 NCA를 주력으로 생산하고 있는데, 올해 상반기 엔트리 및 스탠더드급 전기차용 리튬망간리치(LMR) 양극재 개발을 완료한 바 있다. 또한 지난 3월부터 범용 LFP 양극재 대비 에너지 밀도가 높은 고밀도 LFP 양극재의 사업화를 위해 포스코홀딩스 미래기술연구원과 공동으로 태스크포스(TF)를 구성해 연구개발을 추진 중이다.
