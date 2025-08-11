한유원 동반성장몰, 한발 빠른 추석선물 기획전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 10월2일까지 진행

우수 중기 54개사 참여

한국중소벤처기업유통원은 자사가 운영하는 동반성장몰에서 다가올 추석을 맞아 우수 중소기업 제품을 모아 '2025 추석명절 특집전'을 개최한다고 11일 밝혔다.

동반성장몰은 한유원이 중소기업 판로를 지원하기 위해 운영하는 폐쇄형 온라인 복지몰이다. 동반성장몰을 도입한 대기업, 공공기관, 중소기업 임직원은 지급된 복지포인트, 신용카드 등을 활용해 할인된 가격으로 우수한 중소기업 제품을 구매할 수 있다.

한국중소벤처기업유통원

이날부터 추석 목전인 10월2일까지 개최되는 이번 특집전에는 한우·한돈 선물세트, 과일 선물세트, 산물 선물세트를 비롯해 참기름, 영양제 등 우수 중소기업 54개사의 제품 234개가 참여한다.





이태식 한유원 대표는 "우수 중소기업 제품이 하나라도 더 팔릴 수 있도록 한발 빠르게 이번 기획전을 마련했다"며 "지속되는 불경기로 어려움을 겪고 있는 국내 중소기업이 명절에는 함께 웃을 수 있도록 소비자의 많은 관심과 구매를 부탁드린다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

