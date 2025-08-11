BS그룹, 전남 파인비치에 LPGA 유치…'솔라시도' 세계 알린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해남서 국내 유일 LPGA 정규대회 개최

AI·에너지 신도시 솔라시도 홍보관 운영

전남 해남군 파인비치 6홀. BS그룹 제공

전남 해남군에 있는 BS그룹의 '파인비치 골프링크스'가 오는 10월 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 정규대회 'BMW 레이디스 챔피언십' 개최지로 확정됐다. LPGA 대회가 전남에서 열리는 것은 이번이 처음이다.

11일 BS그룹에 따르면 대회는 오는 10월 16일부터 19일까지 나흘간 열린다. BMW 레이디스 챔피언십은 US오픈, 디오픈 챔피언십처럼 전국 주요 골프장을 순회하며 개최하는 방식을 도입해왔다. 이번에는 남해안 해안 코스를 세계에 소개한다는 취지로 해남 파인비치를 선택했다.

BS그룹의 파인비치는 2010년 개장 이후 국내 10대 코스에 꾸준히 이름을 올렸고, 최근에는 아시아퍼시픽 톱 50 골프장에도 포함됐다. 해안을 따라 조성된 시사이드 코스로, 경관과 코스 난이도 모두 국제 대회 개최 요건을 갖췄다는 평가다.

BS그룹은 대회 기간 약 6만명의 선수단과 갤러리, 관계자가 해남을 찾을 것으로 내다보고 있다. 이들은 대회장 내 '솔라시도' 홍보관과 현장 이벤트를 통해 전남의 자연환경과 지역 개발 프로젝트를 접하게 된다.

솔라시도는 BS그룹이 해남군에 조성 중인 대규모 민관협력 도시개발 사업이다. 총 2090만㎡(632만평) 부지에 재생에너지 기반 인공지능(AI)·에너지 신도시를 만드는 계획으로, 전남도와 해남군이 참여하고 있다. 올해 5월 정부 'AI·에너지 신도시' 정책과 맞물려 분산에너지특구 후보지로 지정됐다.

전남 해남군 '솔라시도' 태양광발전소. BS그룹 제공

이 지역은 국내 최대 수준 일사량과 풍속을 바탕으로 한 재생에너지 자원이 강점이다. 솔라시도 태양광발전소와 인근 영산강 간척지 태양광 단지(5.4GW)에서 생산한 전력을 AI 데이터센터와 RE100(재생에너지 100%) 산업단지에 안정적으로 공급할 수 있다. 현지 생산 전력을 현지에서 소비하는 '지산지소' 방식의 에너지 자립이 가능하다는 점이 핵심이다.

도시 인프라 조성도 속도를 내고 있다. 산이정원·태양의정원·솔라시도CC 등 레저시설, 미국 레드랜즈 크리스천 스쿨(Redlands Christian School·RCS) 국제학교 유치, 호텔신라와 협업한 특급호텔 건립 등을 진행 중이다. BS그룹은 이를 기반으로 첨단 산업, 레저, 교육이 결합한 인구 10만명 규모 정주형 도시를 목표로 하고 있다.





BS그룹 관계자는 "BMW 레이디스 챔피언십은 세계 골프 팬들에게 남도의 자연과 골프 인프라를 알릴 기회"라며 "대회를 통해 솔라시도와 전남·해남의 매력을 널리 전하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

