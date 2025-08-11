케이뱅크, '사장님 부동산담보대출' 대환 고객께 20만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월까지 '사장님 부동산담보대출'로 기존 타 금융사 대출 갈아타면 대환지원금

개인사업자 고객, 담보 시세 85% 내에서 최대 10억·만기 5년까지 대출 가능

케이뱅크는 다음 달까지 다른 금융사의 대출을 '사장님 부동산담보대출'로 갈아타는(대환) 고객을 대상으로 20만원의 대환지원금을 지급하는 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 이달부터 9월 30일까지 다른 금융기관의 대출을 케이뱅크 '사장님 부동산담보대출'로 갈아탄 뒤 실행까지 완료한 고객이 대상이다. 단, 올해 3월부터 6월까지 진행된 같은 이벤트에서 이미 지원금을 받은 고객은 제외된다.

지원금은 10월 셋째 주에 케이뱅크 '사장님통장'으로 지급된다. '사장님통장'은 사업자등록증을 보유한 만 17세 이상 개인사업자를 위한 케이뱅크의 수시입출금식 통장이다.

'사장님 부동산담보대출'은 케이뱅크가 지난해 7월 선보인 은행권 최초의 비대면 개인사업자 담보대출로 ▲한도 조회 ▲신청 ▲서류제출·심사 ▲실행 전 과정이 100% 비대면으로 가능하다.

신청부터 실행까지 통상 1~3영업일이 걸리며 선순위·후순위 모두 신규와 대환이 가능하다. 대출 한도는 담보 시세 최대 85% 내에서 최대한도 10억원까지 대출이 가능하며, 대출기간은 최대 5년(만기 연장 시 10년)이다.

케이뱅크 '사장님 부동산담보대출'의 금리는 11일 기준 연 2.76~9.65%로 은행권 최저 수준이다. 은행연합회 공시에 따르면 지난 6월 말 기준 '사장님 부동산담보대출' 잔액 평균 금리는 연 3.60%로, 시중은행 4개사의 개인사업자 물적 담보대출 평균 금리(연 4.36%)보다 0.76%포인트 낮았다.

'사장님 부동산담보대출'은 개인사업자의 사업 운영자금 확보를 지원하기 위해 낮은 금리와 넉넉한 한도를 제공한다. 케이뱅크는 이를 통해 가계 대출 관리 기조를 유지하면서 경기 침체 속 자영업자·소상공인의 금융 부담 완화에 기여하고 있다.





케이뱅크 관계자는 "어려움을 겪는 자영업자·소상공인의 이자 부담을 덜기 위해 대환지원금 프로모션을 다시 마련했다"라며 "앞으로도 운영 자금 마련에 어려움을 겪는 고객을 위한 맞춤형 금융 혜택을 확대해 나가겠다"라고 말했다.





