한국사회투자 이사장에 이종익 대표…이순열 단독대표 체제 출범

"임팩트투자사로서 더 큰 변화 이끌 것"

임팩트투자사 한국사회투자가 이종익 전 대표를 제5대 이사장으로 선임하고, 이순열 대표 단독 체제로 조직 개편을 완료했다.

한국사회투자는 11일 "이번 리더십 전환은 전문적이고 지속가능한 임팩트 투자사로 도약하기 위한 전략적 변화"라며 "조직의 정체성과 방향성을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

왼쪽부터 제5대 이사장으로 취임한 이종익 한국사회투자 이사장과 단독 대표를 맡은 이순열 한국사회투자 대표. 한국사회투자

딜로이트 안진회계법인 파트너 출신인 이 신임 이사장은 2016년 12월부터 한국사회투자 대표를 맡아 국내 임팩트금융 생태계에서 '공익법인 임팩트투자사'라는 새로운 모델을 정립했다. 서울시 사회투자기금(550억원) 운용, 대기업·공기업과의 사회공헌·CSR 프로젝트, 다수의 벤처투자조합 출범, 하나금융그룹과의 'ESG 더블임팩트 매칭펀드' 론칭 등 민관 협력과 기부 기반 투자 모델 확산을 주도했다. 현재는 최고투자책임자(CIO)도 겸임하며 민간 투자 생태계와의 연계에 힘쓰고 있다.

이 이사장은 향후 비영리와 영리 생태계를 연결하는 플랫폼으로서 한국사회투자의 역할을 확대하고, 사회적 자본의 전략적 운용을 이끌 계획이다. 그는 "정부·지자체·기업·글로벌 기관과 협력해 다양한 사회혁신 펀드와 미래세대 육성 프로그램을 선도하겠다"며 "사회적 자본의 역할을 확장하고 효율성을 높이는 미래지향적 임팩트투자사로 도약하겠다"고 말했다.

이번 조직개편으로 단독 대표가 된 이순열 대표는 2022년 8월부터 이 이사장과 공동대표를 맡아 액셀러레이팅 체계 고도화, 글로벌 협력 확대, ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌·CSR 프로그램 확충 등을 이끌어왔다. 국제노동기구(ILO), 세이브더칠드런코리아, 글로벌발전연구원(ReDI) 등에서 활동하며 아동노동과 국제개발협력 프로그램 평가 분야에서 전문성을 쌓았다.





한편 한국사회투자는 2012년 설립된 공익법인 임팩트투자사로, 지금까지 73개 기업에 직접 투자했으며 최근 3년간 연평균 18개 기업에 투자하고 있다. 대통령직속 탄소중립녹색성장위원회 공식 운영사, SK텔레콤 ESG 코리아 공동운영기관, 하나금융그룹 ESG 더블임팩트 매칭펀드, 코카콜라 이노베이션 펀드 등 다양한 ESG·임팩트 투자 프로젝트를 수행 중이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

