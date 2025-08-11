쿠팡 배송기사 3명 중 1명은 쉰다…하루 휴무 비율 30%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위탁배송업체 택배기사 30% 휴무중

휴무자 매일 6000명 달해

백업기사 시스템, 실질적인 휴식권 보장

쿠팡로지스틱스(CLS)는 매일 전체 위탁배송업체 택배기사 중 휴무를 취하는 기사 비율이 30% 이상으로 6000명 이상에 달한다고 11일 밝혔다. 매일 전체 위탁배송기사 3명 중 1명은 휴무 중인 셈이다.

택배사별 주 5일 이하 업무 비율 그래프. 쿠팡 제공

AD

CLS는 위탁배송기사들의 실질적인 휴식권 보장을 위해 업계 최초로 백업 기사 시스템을 도입했다. 이를 통해 배송 기사들이 주 5일 이하 배송을 할 수 있는 여건을 조성했다.

통상 택배사는 평소 백업 기사를 확보하기보다 결원이 있을 때 일시적으로 외부 인력을 구하고 있다. 그러나 CLS는 위탁배송업체가 계약 단계부터 백업 기사를 확보해야 위탁이 가능한 시스템을 운영하고 있다. CLS 자체 배송인력(쿠팡 친구) 배송 지원 등을 통해 백업 기사 시스템의 안정적인 운영을 안착시켰다.

한국물류과학기술학회 조사 결과에 따르면 CLS 위탁배송업체 택배기사의 '주5일 이하로 배송하고 있다'는 응답 비율은 62%로 타사(1~5%)보다 압도적으로 높은 것으로 나타났다.





AD

쿠팡로지스틱스 관계자는 "CLS만의 백업 기사 시스템을 바탕으로 위탁배송업체들과의 적극적인 협력을 통해 자유로운 휴무가 가능한 업무 여건을 정착시켜 나가고 있다"며 "CLS는 매일매일이 택배 쉬는 날인 셈"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>