'식품업 고도화 스마트공장' 참여기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식품제조업 15개사에 업체당 최대 2억원 지원

중소기업중앙회와 삼성전자는 중소벤처기업부와 농림축산식품부가 주관하는 '2025년도 식품업 고도화 스마트공장 구축 지원사업' 신청을 받는다고 11일 밝혔다.

식품업 고도화 스마트공장 구축 지원사업은 식품 가공업을 영위하는 중소·중견기업을 대상으로 실시간 공장·설비 제어 및 프로세스 자동화 등이 가능한 '고도화' 수준 이상의 스마트공장 구축을 지원한다. 총 15개 사를 선정해 기업당 최대 2억원을 지원할 계획이다.

AD

신청은 중기중앙회 홈페이지 모집공고에 따라 스마트공장 사업관리시스템에서 온라인으로 접수하면 된다. 최종 지원 대상으로 선정되는 기업은 스마트공장 구축 사업뿐만 아니라, 삼성전자 전문인력(멘토)의 제조 현장 혁신 멘토링과 제조혁신 인력 양성, 판로 개척까지 지원받을 수 있다.

양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 "이번 식품업 고도화 스마트공장 구축 지원사업으로 식품제조업계의 생산공정 자동화, 식품안전·품질관리 시스템 고도화, 데이터 기반 운영체계 구축이 가속화되면, 급성장하고 있는 K푸드의 수출경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.





AD

중소기업중앙회는 지난 2018년부터 대기업과 중소기업의 상생협력 문화 확산의 일환으로 중소벤처기업부, 삼성전자와 함께 스마트공장 구축 사업을 지원하고 있으며 현재까지 약 2000억원 규모로 3078개의 스마트공장을 지원하며 중소기업의 제조혁신에 기여해왔다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>