6·27 대책 한 달만에 수도권 하락거래 4.1%P↑…세종도 10%P 늘어

7월 전국 상승 거래 비중 둔화

수도권은 6·27 대책 여파 뚜렷

6·27 부동산 대출 규제 이후 수도권 아파트 시장이 빠르게 식고 있다. 서울과 경기에서는 상승 거래가 줄고 하락 거래가 늘어나면서 약세가 뚜렷해졌다. 고강도 대출 규제가 수도권에 집중되면서 투자 수요뿐 아니라 실수요층까지 매수 부담이 커진 결과다.

11일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과를 보면, 지난달 전국 아파트 상승 거래 비중은 44.4%로 6월(46.5%)보다 2.1%포인트 낮아졌다. 같은 기간 하락 거래 비중은 38.4%에서 41.8%로 3.4%포인트 늘었다.

수도권 약세가 두드러진다. 7월 수도권 상승 거래 비중은 45.0%로 6월보다 3.1%포인트 하락했고 하락 거래 비중은 35.1%에서 39.2%로 4.1%포인트 증가했다. 서울은 상승 거래가 53.2%에서 51.1%로 줄고 하락 거래가 30.4%에서 34.0%로 늘었다. 경기 역시 상승 거래가 46.0%에서 43.2%로 감소했고 하락 거래는 37.1%에서 40.6%로 확대됐다. 인천은 상승 거래 비중 변화가 거의 없었고 하락 거래만 40.6%에서 42.2%로 소폭 올랐다.

전국 아파트 상승 하락 거래 추이(왼쪽), 수도권 거래 비중. 직방 제공

AD

지방은 변화 폭이 크지 않았다. 7월 지방 아파트 상승 거래 비중은 44.0%, 하락 거래 비중은 43.5%로 6월과 비슷했다. 그러나 세종시는 하락 전환이 뚜렷했다. 상승 거래 비중이 48.9%에서 41.7%로 7.2%포인트 줄었고 하락 거래 비중은 35.4%에서 45.2%로 9.9%포인트 늘었다. 행정수도 이전 등 개발 기대감이 약해지면서 매수세가 한풀 꺾인 것으로 풀이된다.

직방은 수도권과 지방의 온도 차가 6·27 부동산 대책에서 비롯됐다고 진단했다. 이번 대책은 주택담보대출 6억원 한도 제한과 소유권 이전 등기 전 전세대출 금지 등 강도 높은 대출 규제를 담았으며 적용 대상이 수도권과 규제지역에 집중됐다. 서울·경기 등 핵심 지역에서는 매수 심리가 빠르게 식으면서 거래가 관망세로 돌아섰다는 분석이다.





AD

거래 부진이 이어지면 일부 지역에서는 가격 조정 압력이 커질 수 있다. 상승 거래 비중 감소는 매수 심리가 약해지고 있음을 보여준다. 다만 공급 불안이 여전해 가격 하락 폭은 제한적일 것이란 전망도 있다. 실수요층이 원하는 입지와 주택 유형이 제때 공급되지 않을 수 있다는 우려가 여전히 시장 가격을 지지하는 요인으로 작용하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>