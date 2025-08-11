내란 특검, ‘계엄 해제 방해 의혹’ 조경태 소환… 국민의힘 의원 중 첫 조사

조 의원, ‘참고인 신분’ 조사… "그날 새벽 경험한 내용 소상히 말할 것"
'계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 조경태 국민의힘 의원이 11일 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 출석했다.
특검팀은 이날 오전 8시부터 조 의원을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 조 의원은 이날 오전 7시50분께 서울고검 특검팀 사무실에 출석하면서 "아직도 내란은 끝나지 않았고, 당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다"고 밝혔다.
이어 "저는 헌법기관의 일원으로서 국민 안전과 생명을 지켜야 할 의무가 있다"며 "이와 관련해 그날 새벽 경험했던 내용에 대해 소상히 말씀드릴 것"이라고 말했다.
조 의원은 지난해 12월 4일 새벽 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.
특검팀은 국민의힘 의원 대부분이 계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 관여돼 있는 것은 아닌지 확인하고 있다.
계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경하고 또다시 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다.
계엄 선포 이후 추 전 원내대표와 윤 전 대통령이 통화한 사실도 드러났는데, 윤 전 대통령이 추 전 원내대표에게 국회 표결을 막아달라는 요청을 했고 추 전 원내대표가 이를 받아들여 의총 장소를 변경해 의원들의 표결 참석을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기된 상태다.
지금 뜨는 뉴스
하지만 추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다는 입장이다.
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>