김건희 특검, 金 ‘반클리프 목걸이 의혹’… 서희건설 압수수색

특검, ‘인사청탁 의혹’ 수사… 서희건설, 2022년 대선 직후 목걸이 구매

金, 나토 순방 때 착용… ‘서희건설 맏사위’ 국무총리 비서실장 임명

도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받고 있는 김건희 여사가 6일 서울 종로구에 마련된 김건희특검팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 강진형 기자

김건희 여사에 대한 영장실질심사가 하루 앞으로 다가온 가운데, 민중기 특별검사팀이 '나토 목걸이 의혹'과 관련해 서희건설에 대한 압수수색에 나섰다.

특검팀은 11일 오전 "수사 중인 사건과 관련해 서희건설에 대한 압수수색에 착수했다"고 밝혔다.

특검팀은 서희건설 측이 김 여사에게 고가의 목걸이를 선물하면서 인사 청탁을 했다는 의혹을 수사하고 있다.

앞서 김 여사는 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO· 나토) 회의 참석차 해외 순방길에 올랐을 때, 반클리프 아펠 목걸이를 착용했는데, 당시 재산 신고 내역에 빠져있어서 논란이 됐다.

김 여사는 특검 조사에서 이 목걸이가 2010년께 모친에게 선물한 모조품이라고 진술한 것으로 전해졌다. 특검팀이 김 여사를 소환 조사하기 전 김 여사 오빠의 장모 집을 압수수색하면서, 이 목걸이를 확보했는데 감정 결과 가품인 것으로 확인됐다.

하지만 특검팀은 반클리프 아펠 측으로부터 해당 목걸이가 2015년에 최초 출시됐다는 답변을 받으면서 상황이 급변했다. 진품이 출시되기 5년 전에 모조품을 구입할 수 없다는 게 특검팀의 판단이다. 특검팀은 김 여사가 제품을 바꿔치기한 게 아니냐는 의심을 하고 있다.





이에 특검팀은 반클리프 아펠 매장을 압수수색했고, 이 과정에서 서희건설 회장의 측근이 2022년 대선 직후인 그해 3월 이 목걸이와 같은 제품을 구매한 기록을 확보한 것으로 알려졌다. 이후 2022년 6월 서희건설 회장의 큰 사위가 윤석열 전 대통령 부부의 순방 직전 국무총리 비서실장으로 임명됐는데, 특검팀은 서희건설 측에서 인사 청탁의 대가로 김 여사에게 이 목걸이를 선물했을 가능성을 열어두고 수사를 벌이고 있다.





