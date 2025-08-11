용인시, 美 자매도시 조달시장 진출 전략 세미나 27일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윌리엄슨·페어팩스 카운티 인사 초청

제도·지원정책 등 소개…1대1 컨설팅도

경기도 용인시가 관내 기업들의 미국 자매도시 조달시장 진출을 지원하기 위한 전략 세미나를 연다.

용인시는 오는 27일 기흥구 소재 HL인재개발원에서 미국 자매도시 관계자를 초청해 '미국 시장 진출 전략 세미나'를 개최한다고 11일 밝혔다.

AD

세미나에서는 시가 지난해 자매결연을 한 미국 텍사스주 윌리엄슨 카운티, 올해 우호결연을 맺은 버지니아주 페어팩스 카운티 경제개발청 관계자가 참여해 현지 조달 시장 진출 전략과 카운티별 지원 정책을 소개한다.

윌리엄슨 카운티는 삼성전자 파운드리 반도체 생산라인(Fab)이 건립 중인 테일러 시 등 27개 시를 관할하는 행정구역이다. 페어팩스 카운티는 수도 워싱턴DC와 인접한 곳으로, 맥클린 등 75개 시를 거느리고 있다.

이번 세미나는 이상일 용인시장이 올해 1월 두 지역을 방문해 자매결연·우호결연을 맺고 교류 협력을 강화하기로 한 데 따른 것이다.

세미나에서는 미 정부 조달시장 진출 전략, 페어팩스 카운티의 기업 환경과 경제개발청 정부 지원제도 소개, 윌리엄슨 카운티의 산업 비전과 투자환경 설명 등이 진행된다. 사전 신청 기업들을 대상으로 한 카운티별 일대일 컨설팅도 제공된다. 참여를 원하는 기업은 홍보 포스터의 QR코드를 스캔한 뒤 구글폼을 작성해 신청하면 된다.





AD

이 시장은 "이번 세미나에서는 미국 조달시장 진출을 고려하는 용인 지역 기업들에 실질적인 정보와 도움을 줄 수 있을 것"이라며 "미국 반도체 등 4차산업의 핵심지역인 두 지역과 협력을 강화해 기업들이 미국 시장에 원활하게 진출할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>