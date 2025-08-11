신혜식 "尹 대통령실, 지지자들 방패로 활용"…'체포저지 동원' 의혹 공익신고

보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 씨

성삼영·윤상현 등 공익신고…제보자 보호 요청

尹 체포 저지 동원·서부지법 난동 배후로 지목

보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식 씨가 10일 윤석열 정부 대통령실의 민간인 시위대 동원 의혹을 공익신고하고 공익 제보자 보호와 면책을 요청했다고 연합뉴스가 보도했다. 이에 따르면 신 씨의 대리인은 이날 "신 씨가 공익제보자로 인정받고 면책될 수 있도록 결정을 내려달라"며 성삼영 전 대통령실 시민사회수석실 행정관과 윤 전 대통령 변호인단 석동현·배의철 변호사, 국민의힘 윤상현 의원 등을 국민권익위원회에 내란 선동·선전과 특수공무집행방해 교사 등으로 공익신고했다고 밝혔다.

보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표. 신의한수 유튜브

앞서 지난 1월 윤석열 대통령실이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행 저지에 민간인 시위대를 동원하려 한 정황이 포착됐다. 연합뉴스 등에 따르면 성 전 행정관은 공수처가 윤 전 대통령 체포에 나섰다가 실패한 직후인 1월 3일 밤 신 씨에게 관저 인근 지도와 함께 지지자 결집을 요청하는 문자 메시지를 보냈다.

당시 성 전 행정관은 "별표 위치에 어린이 놀이터가 있다. 그곳에서 대비해줘야 한다. 매봉산 철책 넘으면 바로 관저"라며 "현재 군경의 지원이 어려워 경호처 인력이 대응하기 어렵다. 지지자 결집이 필요하다"고 했다. 또 "민노총 X들이 오늘 밤 등산로를 이용해 관저를 덮친다는 첩보가 있다. 산으로 침입할 경우 경호 인력만으로는 막아내기 어려울 것 같다"고 했다.

민주노총은 이튿날 오후 윤 전 대통령 체포를 촉구하며 관저 방면으로 행진을 시도했으나 관저 난입을 시도하지는 않았다. 성 전 행정관은 지난 1월 13일에도 "1월 17일 12시에 점심을 한번 하려 한다"며 만남을 요청했으나, 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

신 씨 측은 이번 공익신고서에서 "성 전 행정관은 윤 전 대통령에 대한 공수처의 1차 체포영장 집행이 실패한 뒤 체포를 촉구하는 시민들이 관저로 올 수 있으니 지지자들을 특정 장소로 이동시켜 막아달라고 신 씨에게 요청했다"며 "(성 전 행정관은) 현재 군경의 지원이 어려워 경호처 인력이 대응하기 어렵다며 윤 전 대통령 지지자들을 방패로 활용하려 했다"고 주장했다.

지난 1월 20일 오전 서울 마포구 서부지법이 윤 전 대통령 지지자들에 의해 파손된 흔적이 그대로 남아 있다. 조용준 기자

그는 서울서부지법 난동 사태의 배후로 피신고자들을 지목하기도 했다. 신 씨 측은 "윤석열 탄핵 때는 이상하게 경찰이 (공공기관 100ｍ 이내 집회를) 제지하지 않아 헌법재판소는 물론 서부지법 바로 앞에서 집회를 이어갔는바, 결국 경찰 방조로 서부지법 폭동이 터진 것"이라고 주장했다. 이어 "대통령실과 경찰이 지지층을 군사 조직처럼 이용하려 했으나, 신 씨가 이를 따르지 않자 석동현·배의철 변호사 등을 앞세워 (윤 전 대통령 지지단체인) 국민변호인단을 구성해 선동에 나선 것"이라고 말했다.

신 씨 측은 "이것들 외에도 신 대표가 제보했거나 제보할 내용이 많이 있으며, 이를 추후 이 사건이 이첩될 수 있는 내란 특검 등에서 진술하면서 신 대표에게 혹여 불이익 등이 발생할 수 있는 점도 저어돼 면책 신청도 함께 올린다"고 했다.





신 씨는 현재 전광훈 목사 등과 함께 서울서부지법 난동을 교사한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 경찰은 전 목사의 최측근인 신 씨가 행동책들에게 전 목사의 명령을 전달하고 금전 지원을 했다고 의심하고 있으나, 신 씨는 혐의를 부인하고 있다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

