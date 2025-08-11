[날씨]중부 구름 많고 흐림…남부 최대 100㎜ 이상 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

낮 최고기온 27∼31도

월요일인 11일 중부 지방에 가끔 구름이 많고 남부 지방에는 비가 내리겠다.

강원 속초시 청호동 청초호 일원에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이날부터 이틀 동안 예상 누적 강수량은 전남 해안과 부산·울산·경남, 제주도 20∼80㎜, 광주·전남 내륙 10∼60㎜, 전북과 대구·경북 남부 5∼40㎜다. 남해안은 최대 100㎜ 이상의 비가 쏟아지는 곳도 있겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 25.2도, 인천 25.1도, 수원 23.6도, 춘천 21.8도, 강릉 22.3도, 청주 24.6도, 대전 23.1도, 전주 23.9도, 광주 23.3도, 제주 25.7도, 대구 20.6도, 부산 22.5도, 울산 20.7도, 창원 23.0도 등이다. 낮 최고기온은 27∼31도로 예측된다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.0ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼3.0ｍ이다.





