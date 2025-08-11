'기후테크 투자유치'…경기도, 11일 탄소중립펀드 투자유치 피칭데이 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기창조경제혁신센터가 '2025 경기도 탄소중립 펀드 투자유치 피칭데이'에 참가할 기업을 이달 11일부터 다음 달 2일까지 모집한다.

탄소중립 펀드 투자유치 피칭데이는 기후테크 분야에서 혁신적인 아이디어와 사업모델을 갖춘 기후테크 스타트업에 투자유치와 투자사 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

경기도는 예선 평가, 사전 컨설팅, 본선 평가 등을 거쳐 10여개 업체를 선발한다.

본선은 오는 10월24일 '2025년 기후테크 컨퍼런스'에서 수상식과 함께 진행된다.

2024년 탄소중립펀드 투자유치 피칭데이

AD

수상기업에는 총 1000만원의 상금이 수상 등급별로 차등 지급되며 내년 경기도 기후테크 기업 육성사업에 지원할 경우 가점이 부여된다.

본선에 진출한 모든 기업에는 투자 발표 자료 고도화를 위한 컨설팅 지원, 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 운영사 및 벤처캐피털(VC) 등 주요 투자사들과의 1대1 투자 상담 기회도 제공된다.





AD

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "기후테크는 기술 개발부터 사업화까지 많은 시간과 자원이 소요되는 분야로 초기 투자가 절실하다"며 "피칭데이를 통해 기후테크 기업이 투자사와의 연결 기회를 확보하고 실질적인 성과를 이뤄낼 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>