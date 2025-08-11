경기도, 사회적경제조직 협동자산화 지원에 최대 10억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 '사회적경제조직' 협동자산화 지원사업에 참여할 기업을 오는 9월1일부터 5일까지 추가 모집한다.

지원 대상은 공동체 활성화 또는 공유·협업 사업을 추진하는 사회적경제조직이다. 공고일 기준 주 사업장이 경기도에 있고, 유흥업소 등 사치·향락 업종이 아니어야 한다. 예비사회적기업, 예비마을기업, 자활기업, 소셜벤처기업은 연합체(컨소시엄)의 일원으로 참여할 수 있다.

융자는 개소당 최대 10억원이며 매매계약서상 매입 자금의 최대 90%까지 지원된다. 고정금리는 연 2.0%이고, 상환 기간은 4년 거치 후 6년 균등상환 또는 5년 거치 후 10년 균등상환 중 선택 가능하다.

경기도청

지원 자금은 부동산 매입, 기계·기구 및 설비 구매 등 사업 운영에 필수적인 자산 확보 용도로만 사용할 수 있다.

경기도는 사업자선정심의위원회를 통해 1차 심사를 진행한 뒤 우선순위 기업을 선정한다.

보다 자세한 사항은 경기도 누리집(gg.go.kr) 공고를 확인하거나 경기도청 사회혁신기획과(031-8008-3421), 신한은행 수원역지점(031-253-7875)으로 문의하면 된다.





공정식 경기도 사회혁신경제국장은 "사회적경제조직은 사회적 가치를 창출하는 주체로, 지속가능성과 자생력 확보가 핵심 과제"라며 "협동자산화 사업을 통해 조직의 장기적 성장을 견인하고, 안정적인 자립 여건을 마련할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

