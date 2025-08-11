경기도, 광복 80주년 맞아 '광복군 태극기' 게양한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 광복 80주년을 맞아 이달 11일부터 17일까지 경기도청과 공공기관 45곳에 '한국광복군 서명문 태극기(광복군 태극기)'를 게양한다.

광복군 태극기는 1945년 당시 광복군 제3지대 2구대에서 활동한 문웅명이 간직한 태극기로, 바탕에 결의를 다지는 글귀와 서명이 빼곡히 적혀 있다.

현재 충남 천안 독립기념관에 소장돼 있으며, 나라 사랑과 자유에 대한 굳건한 열망이 담긴 상징물로 2008년 국가등록문화재 제389호에 지정됐다.

광복군 태극기

경기도는 광복 80주년을 맞아 국권 회복의 의미를 되새기고 광복절을 경축하기 위해 광복군 태극기 게양을 결정했다고 설명했다.

한편 경기도는 오는 15일 '우리가 되찾은 빛 제대로 반듯하게'를 주제로 수원 경기아트센터 대극장에서 80주년 광복절 경축식을 연다. 행사는 미디어 퍼포먼스와 창작 뮤지컬 공연 등으로 구성된다.





특히 3월1일부터 광복 80주년 기념으로 추진한 올해의 독립운동가 80인 가운데 아직 공개하지 않은 마지막 세 명의 독립운동가를 경축식장에서 공개한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

