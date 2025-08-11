밴스 美 부통령 "미·러·우 3자 회담 추진"…우크라·유럽은 '패싱' 경계

J.D. 밴스 미국 부통령 폭스뉴스 인터뷰

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁 종전을 위해 러시아와 우크라이나 정상이 모두 참석하는 3자 정상회담을 추진하고 있다고 J.D. 밴스 미국 부통령이 10일(현지시간) 밝혔다. 미국과 러시아의 종전 협상 과정에서 정작 당사자인 우크라이나가 배제될 수 있다는 우려가 커지는 가운데 나온 발언이다.

로이터연합뉴스

밴스 부통령은 지난 8일 진행돼 이날 공개된 폭스뉴스 '선데이 모닝 퓨처스'와의 인터뷰에서 그동안 종전 협상이 진전되지 않았던 원인은 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 만남을 거부했기 때문"이라며 "트럼프 대통령이 그 입장을 바꾸도록 했다"고 말했다. 그는 "현재 세 정상이 협상 테이블에 앉아 분쟁 종식을 논의할 수 있도록 일정을 조율 중"이라고 덧붙였다.

밴스 부통령은 "우크라이나와 러시아가 살인이 끝나고 상대적인 평화를 누릴 수 있도록 하는 협상안을 찾을 것"이라며 "양측 모두 완전히 만족하지는 못하겠지만 트럼프 대통령이 두 대통령을 제대로 앉혀 이견을 해소하도록 강제하는 것이 평화로 가는 길"이라고 강조했다.

그는 또 미국이 우크라이나 방어에 추가 자금 지원을 하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 밴스 부통령은 "미국은 우크라이나 전쟁 사업에 대한 자금 지원을 끝냈다"며 "우리는 이 문제의 평화적 해결을 원하고 살인을 멈추길 원한다. 미국인들은 이 특정 분쟁에 계속 돈과 세금을 쏟아붓는 것에 지쳐 있다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 오는 15일 미국 알래스카에서 푸틴 대통령과 전쟁 종전 문제를 논의할 예정이다. 이 논의의 진전 여부에 따라 이후 젤렌스키 대통령이 참석하는 3자 회담 개최 가능성이 제기된다. NBC방송은 백악관이 젤렌스키 대통령을 회담 장소인 알래스카로 초청하는 방안을 검토 중이라고 보도했지만 그의 참석 여부는 아직 확정되지 않았다. 백악관 측은 트럼프 대통령이 3자 정상회담에 열려 있지만, 지금은 푸틴 대통령이 요청한 양자 회담 준비에 더욱 집중하고 있다고 설명했다.

매튜 휘태커 북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 미국 대사도 이와 관련해 CNN에 "트럼프 대통령이 결정을 내릴 것"이라며 "그는 금요일 알래스카에서 푸틴 대통령을 만나기로 했고 젤렌스키 대통령 초청이 최고의 시나리오라고 판단한다면 그렇게 할 것"이라고 말했다.

이 가운데 젤렌스키 대통령은 우크라이나를 배제한 종전 논의는 평화에 반하는 결정이라며, 협상에서의 동등한 참여를 요구하고 있다. 그는 종전을 위해 러시아에 영토를 양보하는 일은 없을 것이란 뜻도 분명히 밝혔다.

현재 푸틴 대통령은 2014년 강제병합한 크림반도와 2022년 전쟁 발발 후 점령한 동부 돈바스 지역을 러시아 영토로 인정해야 휴전에 나설 수 있다는 입장이다. 이에 따라 미국이 우크라이나 영토 일부를 러시아에 넘기는 방식으로 휴전을 성사시킬 수 있다는 관측이 제기된다.





유럽 주요국 정상들도 '우크라이나 패싱'에 대한 우려를 표명했다. 이들은 9일 공동성명을 통해 "우크라이나 없이 평화의 길을 결정할 수 없다"며 무력에 의한 국경 변경 불가 원칙과 우크라이나 안보 보장안 마련 필요성을 강조했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

