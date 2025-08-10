김문수 "이재명 재판 재개해야"…안철수·장동혁도 "동참하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 당대표 후보 방송토론회

국민의힘 대표 후보자인 김문수 전 고용노동부 장관은 10일 이재명 대통령에 대한 재판 재개를 촉구했다. 당권 경쟁자인 안철수·장동혁 의원 역시 찬성 입장을 밝혔다.

김 전 장관은 이날 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 당대표 후보 방송토론회에서 "이 대통령이 당선됐다고 재판이 중단되는 게 정당한가"라며 "당대표가 된다면 재판 재개를 촉구하는 국민 서명운동에 나서야 한다"고 주장했다.

장 의원도 "국민 60%가 재판이 계속돼야 한다고 생각한다"며 "당대표가 되면 이재명 대통령을 반드시 재판장에 세우겠다"고 강조했다.

안 의원은 "저는 이재명을 이겨본 사람"이라며 "법치 회복을 위한 서명운동에 당연히 동참하겠다"고 동조했다.

반면 조경태 의원은 "이 대통령도 임기가 끝나면 재판을 받을 것"이라며 "재개를 요구할 수는 있겠지만 국민 불안을 고려해야 한다"고 신중한 모습을 보였다.





이에 김 전 장관은 "윤석열 전 대통령은 임기 중에도 수사를 받았는데, 왜 이재명은 안 되냐"고 따져 물었다. 조 의원은 "윤 전 대통령은 비상계엄을 한 역적 행위를 했기 때문에 정치적 상황이 다르다"며 "강 대 강 대치로 가는 건 국민에게 피해가 된다"고 받아쳤다.





