사이프러스·연암장학회, 골프 유망주 지원

제주 골프 꿈나무 18명 1000만원 장학금

1년간 무료 연습 라운드 기회 제공

제주 사이프러스 골프앤리조트와 재단법인 연암장학회가 골프 꿈나무 육성에 힘을 모았다.

사이프러스 골프앤리조트와 연암장학회가 제주 지역 골프 유망주에게 장학금을 전달했다. 사진제공=사이프러스 골프앤리조트

10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고, 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다. 연암장학회는 제주 지역 청소년들을 위해 매년 제주 고등학생과 대학생을 대상으로 장학금을 지원해왔다. 올해부터 제주 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주 지원사업을 진행한다. 올해 제주 골프 유망주 장학생 선발은 제1회 제주특별자치도교육감배 주니어선수권대회 성적을 기준으로 초·중·고등부 6명씩 18명을 선정했다.

사이프러스 측은 "골프 유망주들의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획"이라며 "장학금과 무료 골프 라운드권을 통해 실력 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.





사이프러스는 천혜의 자연환경을 자랑하는 제주도에 위치하고 있다. 한라산과 7개 오름이 코스를 감싸고 있다. 36홀 코스는 경사면이나 자연을 훼손한 곳이 없이 주변 환경과 공존하고 있다. 사계절 내내 다양한 꽃들이 피어 있는 꽃이 아름다운 골프장으로 유명하다. 골프텔과 빌리지가 있어 체류형 골프장으로도 인기가 높다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

