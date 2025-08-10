이개호, 나가사키 '원폭' 한국인 피해자 위령제 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 희생자 2만명 넋 기리며 추모

국회 한일의원연맹 차원 일본 방문

日 정부 올바른 역사인식·사과 촉구

교민들과 재일동포 권익향상 간담회

이개호 더불어민주당 의원을 비롯한 주호영·유영하 국민의힘 의원, 이재강 더불어민주당 의원이 지난 8일 ‘나가사키 원폭 한국인 희생자 위령제’에 참석한 뒤 추모관을 둘러보고 있다. 이개호 의원실 제공

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)이 지난달 16일 대통령 특사로 인도를 방문한 데 이어 지난 8일 일본에서 원폭 투하 80주년을 맞아 열린 '나가사키 원폭 한국인 희생자 위령제'에 참석해 한국인 피해자들의 넋을 기리고 추모했다.

이날 위령제에는 원폭 희생자 유가족, 현지 민단 대표, 야마다 카츠히고 중의원 등이 참여했으며, 참석자들은 한·일 간 과거사 문제에 대한 올바른 역사 인식 공감대를 형성하고, 이를 해결하기 위한 일본 정부의 진정성 있는 행동이 필요하다는 데 의견을 같이했다.

국회 한·일의원연맹 차원에서 지난 6~8일 사흘간의 일정으로 이뤄진 이번 방문은 강제 징용돼 무고하게 희생당한 2만여명의 한국인 피해자들을 추모하고, 일본 정부의 올바른 역사 인식과 진정한 사과를 촉구하기 위해 추진됐다. 이번 방일에는 이 의원을 비롯해 국민의힘 주호영·유영하 의원, 더불어민주당 이재강 의원이 함께했다.

국회 한·일의원연맹 부회장을 맡고 있는 이 의원은 방일 기간 오사카·나가사키 교민들이 주최한 초청 간담회에 참석해 재일동포들의 권익 보호 방안을 심도 있게 논의하는 시간도 가졌다.

이 의원은 그동안 한·일 간 과거사 재정립 및 올바른 역사 인식 확립을 위한 적극적인 노력을 기울여왔다. 실제 박근혜 정부 당시 1948년 8월 15일을 국가수립일로 발표하고 국정교과서에 담으려는 등 대한민국 임시정부 적통성을 부정하려는 움직임에 강력 반대하면서 1919년 4월 11일 임시정부 수립일이 대한민국 건국일임을 알리는 '건국절에 관한 법률안'을 발의하고 자료집을 발간하기도 했다.

이 의원은 또 일본서기의 왜곡 자료를 기반으로 '가야고분군 세계유산 등재'를 신청하려 한 문화재청을 크게 질타했고, 친일 식민사관과 역사왜곡 논란이 심했던 '전라도 천년사' 발간을 국회 차원에서 문제를 제기해 수정·폐기 여론을 공론화하기도 했다.





이 의원은 "이번 방문은 나가사키 원폭 한국인 피해자들의 넋을 추모하고, 일본 정부의 올바른 역사 인식과 진정한 사과를 촉구하기 위해 마련했다"며 "양국 간 역사적 상처 치유를 통해 상호 이해의 폭을 넓히고 미래지향적 관계를 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

