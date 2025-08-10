“숲에서 태교하세요”…금천구, ‘숲태교 프로그램’ 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임산부·배우자 대상 10월 31일까지 신청해야

서울 금천구(구청장 유성훈)가 다음 달부터 11월 초까지 운영하는 ‘2025년 하반기 숲태교 프로그램’ 참여자를 모집한다. 신청 대상은 임신 16~32주의 금천구 임산부와 배우자다.

올 상반기 숲태교 프로그램 중 숲요가 모습. 금천구 제공.

AD

구는 주민의 행복한 출산을 돕기 위해 숲태교 프로그램을 운영하고 있다. 숲은 피톤치드, 테르펜, 음이온 등 인체에 유익한 물질을 배출해 임신부의 스트레스와 불안을 완화하고, 태아와의 교감을 촉진해 건강한 임신과 출산에 도움을 준다.

프로그램은 산림치유지도사, 숲해설가, 숲태교지도사로 구성된 전문 강사진이 호암산 치유의 숲 태교센터에서 진행한다. ‘숲 소리 태교’, ‘숲 색채 태교’, ‘숲 공예 태교’, ‘숲 태담 태교’ 등 다양한 주제로 숲속 산책, 숲 요가, 친환경 태교용품 만들기(핸드폰 우드스피커, 태아용품 꽃물주머니, 태향 제작)를 체험할 수 있다.

하반기 프로그램은 평일(수요일) 4회, 주말 8회, 총 12회로 1회당 2시간씩 운영되며, 전액 무료다. 신청은 올 10월 31일까지 서울시 임신출산정보센터 누리집에서 가능하며 선착순 마감된다. 올해 상반기에는 총 18회가 운영돼 193명의 임산부와 배우자가 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

금천구 보건소 관계자는 “숲태교 프로그램을 통한 긍정적인 출산 경험은 다음 출산에 대한 심리적 부담을 줄이는 데 중요한 역할을 한다”며 “더 많은 임산부가 건강하고 행복하게 태교를 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.





AD

유성훈 금천구청장은 “호암산 치유의 숲 태교센터에서 산림을 활용한 숲치유 프로그램과 감각 중심의 숲태교 프로그램 등을 계획하고 있다”며 “주민들의 건강하고 행복한 삶을 지원하기 위해 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>