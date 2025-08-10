송파구, ‘송파대로 명품거리 사업’ 연계 ‘송파건축상 공모전’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 10년내 신축·증축·대수선 건축물

내달 4일까지 접수

서울 송파구(구청장 서강석)가 창의적이고 우수한 건축 인재 및 작품 발굴·시상을 위해 '2025년 송파 건축상' 공모를 추진한다.

2025년 송파건축상 공모 안내문. 송파구 제공.

AD

올해 2회째를 맞이한 ‘송파건축상’은 구 역점사업인 ‘송파대로 명품거리 조성사업’과 연계해 독창적이고 아름다운 건축물을 발굴해 송파구의 도시 가치를 높이고자 제정한 상이다. 응모 대상은 2015년 1월 1일 이후 신축, 증축, 대수선 등 사용승인 된 송파구 소재 건축물이다.

접수는 다음 달 4일까지 신청서를 작성해 전자메일(mira0852@songpa.go.kr)로 하면 된다. 송파구청 홈페이지 ‘분야별 정보>주택/도시>건축행정>건축 알림방’에서 공고문과 신청서 양식 등을 확인할 수 있다. 구는 별도로 심사위원회를 구성해 1차 서류심사 및 2차 현장심사를 거쳐 9월 중 우수 건축물 3점을 선정할 계획이다.

선정된 작품은 올 10월 29~31일 송파구 건축사회에서 개최하는 ‘송파 건축문화제’에 전시된다. 선정 작품의 설계자, 시공자 및 건축주에게 상장을 수여하는 시상식도 함께 개최될 예정이다.





AD

서강석 송파구청장은 “이번 공모를 통해 아름다운 디자인과 건축 기술로 송파구 건축문화 발전에 기여한 건축물이 많이 발굴되기를 기대한다”며 “구민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

지난해 10월 서강석 송파구청장이 송파건축문화제에 전시된 제1회 ‘송파건축상’ 수상 작품을 둘러보고 있다. 송파구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>