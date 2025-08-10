의대 수시 합격생 내신 전년보다 하락…"증원 영향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 의대에 수시 전형으로 합격한 신입생들의 내신 점수가 전년 대비 낮았던 것으로 조사됐다. 의대 정원 2000명 증원에 따른 일시적 현상인 만큼 정원이 회귀하는 내년도 입시에서는 의대 지망 시 신중할 필요가 있다는 게 입시업계의 조언이다.

종로학원은 2025학년도 39개 의대 수시 합격자의 내신등급을 분석한 결과 1.0∼1.3 등급 구간대 합격생 비율은 45.9％로 집계됐다고 9일 밝혔다.

66.3％를 기록한 전년도와 비교해 20.4％ 포인트 감소한 것이다. 의대 수시 합격자 중 내신 점수가 최상위권인 학생 비율이 줄었다는 의미다.

비교적 낮은 내신 점수로 의대에 수시 합격한 사람은 전년도보다 크게 늘었다.

올해 내신 1.6 등급 구간을 벗어난 의대 합격자는 총 543명으로, 전년도(159명)의 3배가 넘었다. 2등급 이하 합격자 역시 전년도에는 전국에서 72명뿐이었으나 올해엔 123명으로 증가했다.

수시 최저합격선도 전년도 3.47등급에서 올해 4.65등급으로 낮아졌다.

그러나 내년도에는 의대 모집 인원이 증원 전 규모인 3058명으로 다시 축소되기 때문에, 올해 입시 결과만 보고서 수시 전략을 짜는 것은 지양할 필요가 있다.

임성호 종로학원 대표는 "2025학년도에는 의대 정원이 증가해 내신 1등급 후반대부터 2등급 대를 벗어난 학생들까지 수시 지원에 가세할 수 있었다"며 "정원이 줄어드는 내년도에는 1.4등급 이내의 상위권 학생 합격률은 뛰고 1.6등급을 벗어난 학생들의 합격률은 낮아질 것"이라고 내다봤다.





이어 "내신이 1등급 후반대에서 2등급 대인 일반고 학생들은 의대 지원에 매우 신중해야 한다"며 "2등급 대를 벗어난 특목고·자사고 학생들 역시 주의해야 한다"고 덧붙였다.





