軍 사단급 부대 17곳 없어졌다…병력 45만명까지 줄어

정전 상황에 필요한 50만명은 2년 전 붕괴

부대 운영 전반 차질·작전 효율 저하 등 우려

국군의 병력이 45만명대까지 감소한 것으로 나타났다. 이 과정에서 사단급 이상 부대 17곳이 해체되거나 통합됐다.

연합뉴스는 10일 국회 법제사법위원회 소속 추미애 더불어민주당 의원이 국방부와 병무청으로부터 제출받은 자료를 인용, 우리 군 병력은 2019년 56만명에서 2025년 7월 45만명으로 6년 만에 11만명 줄었다고 보도했다.

정전 상황에서 필요하다고 알려진 최소 병력 50만명 선이 이미 2년 전 붕괴한 데 이어, 현재는 그보다 5만명이 더 감소한 것이다.

특히 육군 병사는 같은 기간 30만명에서 20만명으로 10만명 이상 줄었다. 현역 판정 기준 완화로 판정률이 69.8%에서 86.7%로 16.9%포인트 상승했지만, 저출산 여파로 인한 병력 부족을 메우기에는 부족했다.

육군 제23경비여단 장병들이 지난 3월 혹한기 전술훈련을 하고 있다. 연합뉴스

간부 선발률도 2019년 약 90%에서 2024년 50% 수준으로 떨어지면서 장기복무 인원 확보와 부대 운영 전반에 차질이 우려된다.

병력 감소는 부대 해체로 이어졌다. 국방 개혁 과정에서 2006년 59곳이던 사단급 이상 부대는 현재 42곳으로 줄었다. 해체된 부대는 주로 강원·경기 북부 지역의 전투·동원 부대다. 오는 11월에는 경기 동두천 주둔 육군 제28보병사단도 문을 닫는다.

해체된 부대 임무는 인근 부대가 분담한다. 이에 방어 구역 확대와 전력 과부하로 작전 효율 저하를 우려하는 목소리가 나오고 있다.

국방부는 저출산과 병사 처우 개선에 따른 간부 선호도 하락을 주요 원인으로 보고 있다. 그 대안으로 ▲보충역·상근예비역 감축 ▲여군 확대 ▲단기복무장려금 지급 확대 ▲비전투 분야 민간 인력 활용 ▲장교·부사관 장기 복무 등을 추진 중이다.





추 의원은 "대통령 대선 공약인 선택적 모병제의 단계적 도입과 복무 여건 개선, 유·무인 복합전투체계 구축이 필요하다"고 말했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

