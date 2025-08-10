"저출생 극복 좋은 방안 있나요?"…경북도, 상금 300만원 걸고 공모전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도가 체감도 높은 저출생 극복 정책 발굴을 위해 11일부터 24일까지 '저출생 극복 정책 제안 공모전'을 개최한다.

공모전은 '여러분의 제안(아이디어)을 채택(캐스팅)합니다.'라는 구호로 진행되며, 경북도민이라면 누구나 저출생 극복을 위한 정책을 제안할 수 있다. 경북도 또는 경북테크노파크 누리집 공고 내 정보무늬(QR코드)를 통해 제안하면 된다.

우수 정책 제안으로 선정된 대상자에게는 대상 50만원을 포함해 총상금 300만원 규모의 전통시장 상품권이 지급될 예정이다. 우수 제안은 정책 검토를 통해 시범 사업으로 추진하는 등 도민의 목소리가 경북도의 정책으로 이어질 수 있도록 할 계획이다.

한편, 경북도는 저출생 극복을 위해 학계, 돌봄 종사자, 지역 청년 등과 소통하고, 저출생 정책평가센터, 저출생 전문가 실무단, 도민 모니터링단 등을 운영해 사업 성과와 정책 수요자 반응 등을 점검하고 있다.





엄태현 저출생과 전쟁본부장은 "이번 공모전을 통해 수요자 관점에서 바라본 저출생 극복 정책은 무엇인지 다시 한번 되돌아보는 기회로 삼겠다"라며, "도민들이 주신 제안에 대해서는 하나하나 읽어보고 정책에 반영해 저출생 극복을 위한 동력으로 이어가겠다"라고 밝혔다.





