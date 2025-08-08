국고채 금리 혼조세…3년물 연 2.409%로 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"휴가철 겹쳐 한산한 장세"

시장 이목은 내주 美물가지수로

국고채 금리는 8일 혼조세를 보였다.

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 15.94p(0.50%) 내린 3182.06로 코스닥은 0.27% 내린 796.48로 원-달러 환율은 1.0원 내린 1,387.3원 장을 시작했다. 2025.8.6 조용준 기자

이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 2.409%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 2.776%로 0.4bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.3bp 상승, 0.1bp 하락으로 연 2.554%, 연 2.351%에 마감했다. 20년물은 연 2.792%로 0.4bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.2bp, 0.2bp 하락해 연 2.697%, 연 2.582%를 기록했다.

조용구 신영증권 연구원은 "오늘은 외국인이 장 막판에 3년 국채 선물의 매수세를 줄이는 모습이 있었지만, 금리가 큰 반응을 보이지는 않았다"며 "재료가 없고 휴가철이 겹쳐 시장이 전체적으로 조용했다"고 전했다.





민지희 미래에셋증권 연구원은 "현지시간 12일에 발표될 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 주목된다"며 "코어 CPI가 시장의 예상치인 '전월 대비 0.3% 증가'에 근접할 경우 8월 물가 지표에 대한 경계심은 커지고 9월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하 기대감은 작아질 수 있다"고 내다봤다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

