충남도,중소기업에 재난지원자금 50억 원 지원

특별재난지역 포함 도내 기업 대상…최대 10억 원 융자
충남 경제진흥원은 천재지변 등 재난으로 피해를 입은 도내 중소기업의 경영 회복을 위해 '중소기업 재난지원자금' 50억 원을 긴급 투입한다고 8일 밝혔다.
이번 지원은 도내 중소기업을 대상으로 하며, 연간 매출액의 3% 이상 피해를 입었거나 매출 감소 등 객관적인 피해 입증이 가능한 기업이라면 신청이 가능하다.
특히 정부가 최근 ▲천안 ▲아산 ▲공주 ▲당진 ▲부여 ▲청양 ▲홍성 ▲서천 등 8개 시·군을 특별재난지역으로 지정함에 따라 해당 지역 기업들의 수혜가 기대된다.
지원 조건은 일반 중소기업은 최대 5억 원, 3년간(1년 거치, 2년 균등상환) 연 2% 고정 금리로 융자받을 수 있다.
또 도가 지정한 유망 중소기업과 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트 참여기업, 연간 수출 100만 달러 이상 수출기업 등 우수기업의 경우 최대 10억 원까지, 5년간(2년 거치, 3년 상환) 동일 금리가 적용된다.
경제진흥원 관계자는 "기후 변화로 인해 재난 피해가 반복되는 상황에서, 중소기업의 회복과 생존을 위한 충남도의 직접 지원은 그 어느 때보다 중요하다"며 "도내 기업들이 위기를 기회로 바꿀 수 있도록 지속적으로 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.
