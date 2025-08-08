가스공사, 올 상반기 영업익 1487억원 줄고·민수용 미수금 877억원 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상반기 영업익 1조2386억원…전년 동기比 12%↓

부채비율, '423→363%' 개선

한국가스공사가 올 상반기 영업이익 감소와 사실상 손실로 보는 미수금 증가에도 재정 건전화 계획 이행에 힘입어 부채비율을 크게 개선한 것으로 나타났다.

가스공사는 2025년 상반기 영업실적 공시를 통해 상반기 연결 기준 영업이익이 1조2386억원으로 전년 동기 대비 12.0% 감소했다고 밝혔다. 매출액은 20조3628억원으로 0.3% 전년 같은 기간보다 증가했고, 당기순이익은 4523억원으로 46% 줄었다.

가스공사 관계자는 "상반기 영업이익에는 이자율 하락 등에 따른 도매공급비용 투자보수 감소(736억원)와 취약계층에 대한 가스 요금 지원금 증가(595억원)가 반영됐다"며 "국제 유가 하락 등 영향으로 호주 글래드스톤액화천연가스(GLNG) 영업이익이 큰 폭으로 감소했음에도 모잠비크 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG), 이라크 주바이르 사업 등이 호조를 보이면서 전년 동기와 유사한 수준의 영업이익을 달성했다"고 말했다.

상반기 연결 기준 당기순이익은 전년 동기 대비 2079억원 줄어든 4523억원을 기록했다. 가스공사에 따르면 영업이익 및 관계기업 등 손익 감소에도 불구하고 이자율 하락과 차입금 축소로 이자비용 등 금융손익(962억원)이 개선되면서 당기순이익 하락 폭이 제한됐다.





부채 비율은 크게 줄었다. 가스공사는 "그동안의 재정 건전화 계획을 충실히 이행한 것에 힘입어 2024년 상반기 말 423%에서 363%로 크게 개선됐다"고 설명했다. 다만 상반기 민수용 원료비 미수금은 지난해 말 대비 877억원 증가한 14조1353억 원으로 집계됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

