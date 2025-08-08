순천향대, 대학혁신지원사업 교육혁신 부문 S등급 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

융합교육·학생성공 지원 등 교육혁신 성과 인정받아



순천향대 전경

순천향대학교는 교육부와 한국연구재단이 주관한 '2025년 대학혁신지원사업' 성과평가에서 교육혁신 부문 최고등급인 S등급을 획득했다고 8일 밝혔다.

이번 평가는 일반재정지원대학 138개교를 대상으로 대학의 교육혁신 전략과 성과를 분석한 것으로, 순천향대는 융합·다전공 교육체계 구축, 공유학과 확대, 전공 선택권 강화 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 하이플렉스 학습체계, 자기도전성취제, 핵심역량 인증제 등 자기주도 학습역량을 키우는 프로그램과 첨단 교육 인프라와 학습관리시스템(LMS) 도입 등도 우수사례로 꼽혔다.

이 밖에도 학생성공센터·유학생지원센터 운영, 특성화 기반 학과 신설 등 맞춤형 학생 지원체계 구축 성과가 두드러졌으며, 성과지표 기반의 체계적 관리 노력도 호평을 받았다.





대학혁신추진단 한상민 단장은 "AI 기반 융합교육과 학습관리 강화에 주력해 미래사회 인재 양성에 앞장서겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

