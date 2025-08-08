한울본부, 여름방학 힐링 가득… 울진 청소년 위한 특별한 하루

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘반드시 빛날 당신과 함께하는 희망 페스티벌’ 성료

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지난 7일 오후 1시 한울에너지팜 대강당에서 울진군 청소년을 대상으로 '반드시 빛날 당신과 함께하는 희망 페스티벌'을 성황리에 마쳤다.

울진 청소년을 위한 특별한 하루. 한울본부 제공

이번 행사는 한울본부 교육지원사업의 일환으로, 사회로 첫걸음을 내딛는 미래세대를 지지하고 응원하는 메시지를 전하고자 기획됐다.

한울본부 직원의 피아노 연주를 시작으로, 울진군 청소년 대표 댄스팀 '아토믹 소울'의 축하 공연, 연세대학교 응원단 아카라카의 힘찬 퍼포먼스와 가수 '황가람' 의 토크 콘서트가 이어졌다.

'반드시 빛날 당신과 함께하는 희망 페스티벌'. 한울본부 제공

참가 학생들이 직접 작성한 '나에게 쓰는 편지' 영상과 한울본부 직원들의 응원 영상도 함께 상영돼 따뜻한 메시지를 전했고, 행운의 퀴즈, 럭키드로우 경품 추첨 등 관람객 참여를 유도하는 콘텐츠로 풍성하게 진행됐다.

행사에 참석한 한 고등학생은 "가수 황가람의 이야기를 들으며 많은 위로를 받았고, 모든 콘텐츠에 한울본부의 응원 메시지가 담겨있어 감동했다. 세심한 선물과 베이글도 맛있었고, 내년에도 꼭 참여하고 싶다"라고 전했다.





이세용 본부장은 "이번 행사를 통해 울진군 청소년들이 스스로의 가능성을 믿고 앞으로 나아갈 수 있는 에너지를 얻었길 바란다"라며 "한울본부는 미래세대인 지역 청소년들이 꿈을 향해 도전하고 성취할 수 있도록 지속적으로 응원과 지지를 보낼 것이다"라고 약속했다.





