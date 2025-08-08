동덕여대 2025 대학혁신지원사업 최고등급 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성과평가서 교육 혁신 역량 인정받아

동덕여자대학교가 교육부와 한국연구재단이 주관한 '2025년 대학혁신지원사업 성과평가'에서 교육혁신 성과 부문 최고 등급인 S등급을 획득했다고 8일 밝혔다.

동덕여대 100주년기념관 전경. 동덕여자대학교

대학혁신지원사업은 대학의 자율적 혁신과 구조 개선을 지원하는 교육부의 대표적인 재정지원사업으로, 전국 138개 대학(수도권 60개교 포함)을 대상으로 교육혁신 성과와 자체 성과관리의 두 개 영역에 대해 종합 평가를 실시해 등급을 부여한다.

동덕여대는 교육혁신 성과 부문에서 S등급, 자체 성과관리 부문에서도 최고 등급인 A등급을 받아 두 영역 모두에서 우수한 평가를 받았다. 이에 따라 기존 사업 운영에 더해 추가 인센티브도 지원받게 된다. 이번 성과는 동덕여대가 학생의 전공선택권을 강화하고 전공자율선택제 입학생을 위한 맞춤형 학사지도를 체계적으로 운영해온 결과로, 교육과정 혁신의 구체성과 실천력을 높이 평가받았다.





김명애 동덕여대 총장은 "이번 평가는 우리 대학이 그동안 추진해온 교육혁신 전략과 실행력의 결실"이라며, "앞으로도 미래 사회를 선도할 혁신 융합형 인재 양성을 위해 지속적으로 교육혁신에 매진하겠다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

