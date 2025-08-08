여주시, 8월 일자리드림데이로 물류 인재 10명 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여주·원주 통근버스 운영으로 출퇴근 부담 ‘뚝’

경기 여주시는 지역 내 구직자에게 취업 기회를 제공하고 기업에는 적합한 인재를 연결하기 위한 소규모 채용행사인 일자리드림데이를 오는 13일 오후 2시 여주일자리센터(세종로 14번길 18, 중앙프라자 5층)에서 실시한다고 8일 밝혔다.

8월 일자리드림데이 포스터. 여주시 제공

AD

이번 행사에서는 물류 아웃소싱 전문기업 ㈜삼구엘에스가 참여해 여주시 명품로에 위치한 신세계인터내셔날 물류센터에서 근무할 물류직 사원 10명을 채용할 예정이다.

채용분야는 의류, 잡화, 화장품 등 비교적 가벼운 상품을 대상으로 한 포장, 상표 부착 등의 단순 업무로, 별도의 경력이 없어도 지원이 가능하며, 장기 근무를 희망하는 구직자에게 적합한 일자리로 기대를 모으고 있다.

특히 구인업체에서는 여주시 3개 노선과 원주시 1개 노선에 통근버스를 운행해 교통 문제로 인해 취업 기회를 포기해야 했던 구직자들에게 반가운 소식이다.





AD

시 관계자는 "이번 일자리드림데이는 구직자들이 실제 채용으로 연결될 수 있도록 실효성 있는 기업을 엄선해 준비한 행사"라며 "일자리를 찾고 있는 시민들이 꼭 참여해 좋은 기회를 얻길 바란다"고 전했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>