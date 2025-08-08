고양시, 'UCLG ASPAC 고양 총회' 조직위원회 중간보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성공적 개최 위한 총력 체제 돌입

실무 분과 간 빈틈없는 준비 강조

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 9월 열리는 '2025 제10차 UCLG ASPAC 고양 총회'의 성공적인 추진을 위해 8일 고양시청 대회의실에서 조직위원회 중간보고회를 개최했다고 밝혔다.

고양특례시가 오는 9월 열리는'2025 제10차 UCLG ASPAC 고양 총회'의 성공적인 추진을 위해 8일 고양시청 대회의실에서 조직위원회 중간보고회를 개최하고있다. 고양특례시 제공

이번 회의에는 조직위원장인 박원석 고양특례시 제1부시장을 비롯해 김현호 고양연구원장(부위원장), 6개 실행분과별 부서장 16명, 외부 자문단 및 행사 대행사 ㈜포렉스컴 관계자 등 40여 명이 참석했다.

착수보고회 이후 진행된 이번 중간 점검 자리에서는 총회 준비 상황에 대한 구체적 실행계획 보고와 부서 간 유기적 협력 체계 강화에 초점이 맞춰졌다.

이날 보고에서 ㈜포렉스컴은 행사장 운영, 프로그램 기획, 홍보 방안, 참가자 관리, 행사 안전 관리 및 위기 대응 등 주요 과제를 중심으로 현재까지의 진행 상황과 향후 추진 방향을 상세히 설명했다.

보고회는 질의응답과 토론 형식으로 이뤄졌으며, 실제 준비 과정에서 마주한 어려움과 개선 방안에 대한 다양한 의견이 오갔다.

또한 분과별 16개 담당 부서장들은 대내외 홍보 방안 및 총회 연계 행사 추진, 부대행사 기획, 안전 관리 등 분야별 각자의 역할과 계획을 공유하고, 이를 실행하기 위한 행정·실무 협력 방안도 논의했다.

시는 남은 준비 기간 동안 모든 부서의 역량을 결집하고 외부 전문가와 긴밀히 소통해 빈틈없는 운영 체계를 유지하겠다는 방침이다.

박원석 조직위원장은 "이번 총회가 고양특례시의 국제적 위상 강화는 물론, 지속가능한 도시 발전의 초석이 되도록 모든 부서가 끝까지 책임감을 가지고 임해달라"고 당부했다.





한편, '2025 제10차 UCLG ASPAC 고양 총회'는 9월 24일부터 26일까지 3일간 킨텍스 제1전시장과 고양특례시 관내 일원에서 개최된다. 이번 총회에는 아시아 태평양 지역 지방정부 대표단이 대거 참석해 미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역을 주제로 정책 세션, 교류 프로그램, 국제 협력 활동 등을 펼칠 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

