대진대, '정교사(1급) 자격연수' 사서과정 전문상담과정 성황리 운영

대진대학교(총장 장석환)는 경기도교육청으로부터 위탁받아 지난 7월 14일부터 8월 6일까지 약 한 달간 운영한 '2025년 상반기 정교사(1급) 자격연수' 사서과정과 전문상담과정을 성황리에 종료하였다고 8일 밝혔다.

이번 연수는 경기도 내 초·중·고 현직 교사들을 대상으로 진행되었으며, 사서과정에는 사서교사 131명, 전문상담과정에는 전문상담교사 174명이 참여했다. 총 100시간의 교육과정은 대면과 원격 수업이 혼합된 형태로 구성되었으며, 모든 과정을 이수한 후 최종 평가를 거쳐 1급 정교사 자격이 부여된다.

대진대학교 평생교육원 한지영 원장은 "2025년 역대급 폭염에도 불구하고 학생들을 위해 연수에 임한 선생님들의 교육에 대한 열정에 큰 박수를 보낸다"며 "대진대학교와 함께 한 이번 연수가 교사 개인의 성장은 물론, K-12 교육 발전에도 소중한 밑거름이 되길 바란다"고 전했다.

두 과정의 연수를 기획한 대진대학교 평생교육원 임정훈 팀장은 "방학 중에도 쉬지 않고 1급 자격연수에 성실히 참여해 주신 초·중·고 선생님들께 뜨거운 박수를 보내드린다"며"아울러 무더위 속에서도 연수 준비부터 마무리까지 고전분투한 평생교육원 팀원들과 관계 부서 직원들에게도 진심으로 감사드린다"고 말했다.

또한, 연수 종료 후 진행된 만족도 조사에서도 사서과정은 5점 만점에 4.85점, 전문상담과정은 4.28점을 기록하며 연수 전반에 대한 높은 만족도를 보여주었다.





대진대학교는 앞으로도 현장 중심의 전문적인 교원 연수 프로그램을 지속적으로 개발·운영해 교육 전문성 향상과 지역사회 기여에 앞장설 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

