신세계, 2분기 영업이익 35.7%↓…"백화점 리뉴얼 등 투자 영향"

연결 기준 753억원…매출은 5.6% 상승

인천공항 면세점 임차료 증가…디에프 적자전환

신세계인터, 뷰티 호조에도 패션 침체로 타격

"지속 투자로 경쟁력 강화, 각사 내실 성장"

신세계가 소비심리 위축 등의 여파에도 올해 2분기 매출 성장세를 이어갔으나 백화점 리뉴얼(개보수) 등 전략적 투자를 확대하면서 수익성은 떨어졌다.

신세계는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 753억원으로 지난해 같은 기간보다 35.86% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 매출은 1조6938억원으로 5.57% 증가했고 순이익은 83억원으로 85.68% 줄었다.

신세계백화점 본점 전경. 신세계 제공

사업부별로 백화점은 2분기 매출이 전년 동기 대비 2.1% 감소한 6285억원을 올렸고, 영업이익은 709억원으로 13.3% 줄었다. 영업이익 감소는 미래준비를 위한 전략적 투자를 지속한 결과라고 회사 측은 설명했다. 신세계백화점은 올해 센텀시티 '하이퍼그라운드', 강남점 식품관(스위트파크, 하우스오브신세계, 신세계마켓), 본점 '더 헤리티지'와 '디 에스테이트' 등을 순차적으로 리뉴얼했다. 하반기에도 지난해부터 이어진 강남점 식품관 리뉴얼의 마지막 단계로 즉석조리식품(델리) 코너를 신설하고, 국내 최고 수준의 럭셔리 라인업을 갖춘 신세계 본점 '더 리저브(구 본관)'도 문을 열 예정이다.

면세점 사업이 주력인 신세계디에프는 2분기 매출이 6051억원으로 전년 동기 대비 22.9% 증가했으나 영업손실이 15억원 발생해 적자 전환했다. 비즈니스 관광객에 초점을 맞춘 마케팅 제휴와 시내·공항면세점 브랜드 개편으로 외형은 성장했으나, 인천국제공항 임차료가 늘어나면서 수익성이 악화했다.

패션·화장품 계열사인 신세계인터내셔날은 매출이 3086억원으로 지난해 2분기보다 3.8% 줄고, 영업손실도 23억원 발생해 적자전환했다. 뷰티 부문이 매출 1156억원, 영업이익 24억원을 올리며 성장세를 이어갔으나 패션부문 침체와 글로벌 시장을 확장하기 위한 투자비 증가가 실적 악화에 영향을 미쳤다.

이 밖에도 신세계까사는 부동산 경기 침체에 따른 매출 하락과 환율 상승으로 인한 원자재 가격 부담으로 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 10.4% 감소한 583억원을 기록했고, 영업손실도 18억원으로 적자가 확대됐다. 같은 기간 데이터 기반 홈쇼핑 업체인 신세계라이브쇼핑은 매출 802억원, 영업이익 60억원으로 매출은 1.5% 감소하고 영업이익은 1억원가량 증가했다. 신세계센트럴은 매출액은 1.5% 늘어난 964억원을 올렸으나 부동산 보유세와 이른 더위로 인한 수도·광열비용 등의 증가로 영업이익은 10.1% 감소한 98억원을 기록했다.





신세계 관계자는 "녹록지 않은 영업 환경에서도 본업 경쟁력 강화를 위해 중·장기적 관점에서 지속적인 투자를 늘리고 있다"며 "이러한 투자를 발판으로 꾸준한 콘텐츠 혁신과 각 사별 경쟁력 강화를 통해 내실 있는 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.





