김포시, 33년 만에 시민헌장 개정…"변화된 시대 정체성 담을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 33년 만에 시민헌장 개정안 공모전 진행중

8월 14일까지 시민 공모 진행…국민생각함 통해 참여

市 "시민 목소리로 김포시 대표할 새로운 헌장 탄생 기대"

경기 김포시가 33년 만에 시민헌장 개정에 나서고 있다. 1992년 제정된 김포군 군민헌장 이래 시 승격 이후에도 자구 수정만 거쳐온 시민 헌장은 시민 공모를 통해 새롭게 수립될 것으로 기대를 모으고 있다.

김포시청 전경. 김포시 제공

AD

변화한 시대와 시민의 다양한 삶의 기준을 반영, 김포의 정체성과 시민 공감대가 담긴 새로운 시민헌장을 만들고자 진행되는 이번 공모전은 지난 7월 15일부터 시작돼 오는 14일 오후 6시까지 진행될 예정이다.

공모는 김포시에 거주하거나 시에 근무하는 직장인이면 누구나 참여할 수 있으며, 기존 헌장의 문구 일부 수정은 물론 형식(구성 방식)이나 헌장 명칭까지 자유롭게 제안할 수 있다.

참여 방법은 국민생각함을 통한 온라인 접수 또는 김포시청 자치행정과로 방문·우편 접수 중 선택할 수 있다.

수상작은 김포시 시민헌장 개정 추진위원회의 심사를 거쳐 총 20건이 선정되며, 최우수상 1명(70만원), 우수상 4명(각 30만원), 장려상 5명(각 20만원), 격려상 10명(각 5만원)에게 상금이 수여된다. 결과는 8월 중 시 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

이번 공모전 수상작은 향후 개정안 마련 시 참고자료로 활용된다.





AD

김포시 관계자는 "공모 마감이 약 일주일 가량 남은 지금, 시민들의 다양한 목소리를 기다리고 있다"면서 "시민참여를 통해 김포시를 대표할 새로운 헌장이 탄생하길 기대한다"고 전했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>