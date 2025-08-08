순천 별량면 들녘에 그림을 그리다 … 유색벼 논아트 이색 풍경







순천시 별량면 들녘에 수놓은 '논아트'. 순천시 제공

AD

순천시 별량면 들녘에 자연과 어우러지는 유색벼 논아트가 이색적인 풍경으로 순천을 방문하는 이들에게 새로운 볼거리 제공과 더불어 생태도시 순천의 매력을 유감없이 발휘하고 있다.

이번 별량 논아트는 지난 5월 지역주민들과 별량초, 별량중 학생, 관내 기관단체 등 200여 명이 참여한 가운데 모내기 체험행사 일환으로 시작되었으며, 세대와 계층을 아우르는 공동체 협력 모습을 보여줬다.

3개월가량이 흐른 현재, 키가 자라고 색이 뚜렷해진 유색 벼들은 순천시 문화 산업을 알리는 슬로건과 순천시 CI로고를, 다른 한편에는 순천시의 시조인 흑두루미를 바라보는 가족들의 모습이 담겨, 별량면과 순천만의 정겨운 시골 풍경을 선명하게 나타내고 있다.

이렇게 조성된 논아트는 유색벼 색상이 뚜렷해지는 7~8월에 절정을 이루며, 9~10월에는 가을철 허수아비와 어우러져 또 다른 매력을 선보일 예정이다. 계절에 따라 변화하는 논아트의 모습은 방문객들에게 색다른 볼거리를 제공하는 것은 물론, 별량면과 순천시를 널리 알리는 지역 홍보 수단으로 자리매김하고 있다.

최명식 별량면 주민자치회장은 "논아트는 지역 경관을 주민 스스로 가꾸고 만들어가는 상징적인 사업"이라며 "앞으로도 이 명맥을 꾸준히 이어가 별량면의 아름다움을 널리 알리겠다"고 말했다.





AD

한편 별량면 논아트는 올해로 8회째를 맞이했다. 별량면 주민자치회는 지난 2018년부터 유색벼를 활용한 농업생태공원 조성사업의 일환으로 논아트를 추진해 왔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>